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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Весомый вклад

00:01 / Общество
внесли работники рязанских сельхозпредприятий в развитие отрасли

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия области открыта Доска почета работников агропромышленного комплекса. Ее создание приурочено к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В честь праздника министр Дмитрий Филиппов вручил рязанским аграриям награды Минсельхоза России и свидетельства о занесении на Доску почета.

– Сегодня мы подводим промежуточные итоги года и чествуем лучших из лучших. Год выдался богатым на достижения. Увеличены посевные площади. Собран рекордный урожай. Положительную динамику в этом году показало животноводство. За всем этим стоят люди и коллективы, высоко-классные специалисты, вкладывающие свой труд и старания в одно общее дело – развитие агропромышленного комплекса Рязанской области, – отметил Дмитрий Филиппов.

Свидетельства о занесении на Доску почета были вручены руководителям 15 предприятий и трудовых коллективов агропромышленного комплекса региона, а также 75 работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено восьми рязанцам. Среди них – механизаторы, доярки, бригадиры, операторы сельскохозяйственных предприятий Сапожковского, Старожиловского, Сасовского, Рязанского, Захаровского, Александро-Невского и Скопинского районов. Генеральный директор закрытого акционерного общества «Победа» Захаровского района Вячеслав Кабанов награжден серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 185 (5472) от 24 октября 2017 года
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