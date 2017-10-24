Отличный резерв

Лучшие рязанские спортсмены-школьники получили награды от областного минспорта

Вчера финалистов VIII летней Спартакиады учащихся России и их тренеров чествовали в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Финальные соревнования Спартакиады проводились с 6 июня по 15 августа в различных городах России. Рязанские спортсмены приняли участие в заключительных состязаниях по гребле и гребному слалому, стрельбе из лука, теннису, бадминтону, самбо, тхэквондо и художественной гимнастике. По результатам общекоманд-ного первенства сборная Рязанской области заняла 11 место из 29 регионов с численностью населения до двух миллионов жителей. Бронзовыми призерами Спартакиады стали Александр Лобанов (самбо), Екатерина Бирюкова (стрельба из лука), Владлен Миняев (тхэквондо), теннисисты Егор Агафонов, Даниэль Литвинов, Игорь Трунов. Четвертое место заняли теннисистки Анастасия Мозгалева и Наталья Антонова, пятое место – у гребца Егора Кузнецова.

Рязанская 17-летняя лучница Екатерина Бирюкова имеет высокие награды на состязаниях различных уровней. Помимо третьего места в финале Спартакиады, а активе девушки – призовые места на чемпионате и первенстве России, а также «серебро» в командном зачете на первенстве мира. Достигаются такие результаты, по словам Екатерины, ежедневными двух- и трехчасовыми тренировками; помогает сила воли и умение владеть своими эмоциями. Как и любой подающий надежды спортсмен, Екатерина мечтает принять участие в Олимпиаде и привезти оттуда медаль.

Благодарности от регионального минспорта ребятам и их тренерам вручила и.о. руководителя ведомства Татьяна Пыжонкова. Приветствуя финалистов Спартакиады и их наставников, она отметила, что подготовка спортивного резерва является одной из актуальных задач в сфере физической культуры и спорта региона и 11-е место рязанской сборной на финальных соревнованиях летней Спартакиады – это хороший результат.