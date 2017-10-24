Осенний месячник по благоустройству продлен на две недели

В минувшие выходные в областном центре прошел общегородской субботник. Навести чистоту рядом со своими домами, в парках и скверах вышло более двух тысяч рязанцев. В традиционном осеннем благоустройстве приняли участие сотрудники муниципальных предприятий, организаций, учреждений и администрации.

Как сообщили специалисты управления благоустройства, в работах было задействовано 52 единицы спецтехники, предоставленной муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями и дирекцией благоустройства города. Совместными усилиями было собрано более 320 кубометров различного мусора.

Работы были организованы в каждом районе города. Субботники прошли на двух площадках Центрального парка культуры и отдыха, в скверах Уткина и на улице Лермонтова, зеленых зонах в районе улицы Железнодорожной в сторону улицы Татарской, в Лесопарке, в районе Торгового городка, на проезде Речников, в Комсомольском и Нижнем городском парках, в парке Советско-Польского братства по оружию, на береговых зонах прудов на ул. Пугачева, в поселке Недостоево, у ручья Быстрец и в других районах. Помимо этого, в рамках санитарной очистки города сотрудники муниципальных предприятий приступили к ликвидации нескольких свалок, отмеченных на карте ОНФ.

Значительный вклад в наведение чистоты внесли работники различных учреждений. Например, коллектив муниципальной Детской музыкально-художественной школы №8 благоустроил прилегающую территорию по улице 3-й Мопровский переулок. Силами преподавателей было собрано более двух кубометров листвы и мусора. Сотрудники «Арт-центра» провели субботник возле своего учреждения, собрав 7 пакетов различного мусора с участка общей площадью 230 кв. метров. Персонал дома-музея И.П. Пожалостина, школы №32, детского сада №82, Солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Солотчинского детского санатория памяти В.И. Ленина, а также жители индивидуальной жилой застройки также вышли на общегородской субботник в поселке Солотча. На территориях лесного массива были высажены деревья и кустарники, убрана опавшая листва. В субботнике принимали участие более 100 человек, собрано около 50 кубометров мусора и 20 кубометров веток. Активное участие в санитарной уборке приняли студенты среднеспециальных и высших учебных учреждений города.

Как отметили в городской администрации, прошедшие субботники показали высокую активность рязанцев, однако осталось еще много городских территорий, на которых необходимо провести «генеральную уборку». В результате по поручению исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова осенний месячник будет продлен еще на две недели.