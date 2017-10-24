Со знанием дела

В Рязани выбрали лучшего молодого педагога

В минувшую пятницу были подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Напомним, что он проводился в течение нескольких дней на базе школы №39 и детского сада №139 города Рязани. Участие в очном этапе конкурса приняли 16 педагогов.Поздравляя собравшихся, и.о. заместителя главы администрации города Рязани Елена Сорокина сказала: «Хочется, чтобы вы остались в профессии, ведь за вами – будущее нашего образования». Члены жюри отметили хорошую организацию конкурса, рост профессионализма педагогов, участвующих в нем. Депутат городской Думы, народный учитель РФ Екатерина Филиппова обратила внимание на то, что молодые учителя не боятся творчески подходить к своей работе. «Развивая, сохраняйте лучшие традиции образования», – подчеркнула она.

Победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы лицея №4 города Рязани Анастасия Шамонова. Ее педагогический стаж – три года. «Готовилась к конкурсу серьезно, – рассказала она. – Это большой, интересный опыт, который позволил мне поделиться с коллегами идеями из собственной педагогической деятельности». Лауреатом второй степени стал инструктор по физической культуре детского сада №118 Артем Шабанов, а лауреатом третьей степени – учитель начальных классов гимназии №5 Анастасия Андрюкина.