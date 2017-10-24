Оттенки музыки и слов

Неторопливый бег узора из цветов и листьев на ткани завораживает так же, как раздольная народная песня или лихой танец. Шарф «Краски осени» и платок «Краски лета», созданные в технике «горячая роспись ткани», вручат лучшему творческому коллективу фестиваля «Есенинская Русь».

Авторы красивых изделий – художницы Высшей школы народных искусств Елена Бардина и Анастасия Логунова, и это будет еще один памятный дар Рязанщины юным артистам. Обладатель Гран-при также получит статуэтку, диплом и планшетный компьютер.

А для самого города подарком станет возможность увидеть номера певцов, танцоров и чтецов со всей России на гала-концерте в Муниципальном культурном центре. Как рассказали начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова и директор Муниципального культурного центра Владимир Колчаев, семнадцатый национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи пройдет с 25 по 28 октября. Заявки на участие подали около 500 солистов и членов творческих коллективов из разных регионов. 100 из них – чтецы, которые впервые в истории конкурса представят свое видение стихотворений С.А. Есенина и других авторов. Конкурсанты успеют не только проявить себя, но и побывать на мастер-классах от председателей жюри в различных номинациях, посетить село Константиново и музеи Рязани. Кроме того, в программе «Есенинской Руси» намечены «творческие посиделки» и детская дискотека.

Фестиваль «Есенинская Русь» стартует 25 октября в 16.00. На открытии выступит ансамбль танца «Калужский сувенир». Еще один повод заглянуть в эти дни в Муниципальный культурный центр – выставка предметов декоративно-прикладного искусства, созданных юными мастерами. Она начнет работу 26 октября в 12.00 и будет открыта для посещения до 28 октября включительно. Финальный день конкурса ознаменуется выступлением группы Feelin’s в 11.00: коллектив познакомит артистов со всей России с международным проектом «ЕсенинJazz». После этого конкурсанты примут участие в гала-концерте, а лучшие из них получат призы.