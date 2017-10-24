Рязанский каравай

В этом году в регионе собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерновых

В закрома рязанские хлеборобы отправили 2 126 000 тонн зерна. Итоги сельскохозяйственного года аграрии региона подвели в Рязанском агротехнологическом университете имени П.А. Костычева. На торжественном собрании в честь Дня работников сельского хозяйства и продовольствия лучшим работникам полей и ферм вручили награды за труд.

Главное достижение года – рекордный за всю новейшую историю урожай зерновых – 2 миллиона 125,8 тысячи тонн. Таких высоких результатов рязанские аграрии добивались лишь дважды – в 1973-м и в 1987 годах, но тогда это было на вдвое больших площадях и с меньшей почти в 2 раза урожайностью. Но полностью убраны только зерновые, а часть других культур – пока в поле. В этом году планируется получить около 130 тысяч тонн масличных культур. На хорошем уровне ожидается валовой сбор картофеля и овощей.

Животноводы области произвели 265 400 тонн молока, что на 5,2 процента больше, чем годом ранее. Мяса получено 38 600 тонн, что почти на 2,5 процента превышает результат прошлого года. Практика показывает, что рязанские продукты успешно конкурируют с аналогами, произведенными в других регионах страны и за рубежом. В этом году рязанские переработчики планируют реализовать продукцию на сумму больше чем 43 миллиарда рублей.

– Такие показатели работников АПК были бы невозможны без системной государственной поддержки, – сказал, выступая перед аграриями, губернатор Николай Любимов. – В этом году на развитие агропромышленного комплекса области направлено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В следующем году финансовая поддержка аграриев будет не меньшей. В целом по стране в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина на поддержку агропромышленного комплекса будет выделено 20 миллиардов рублей дополнительно к заложенным в бюджете 222 миллиардам рублей. Эти деньги направят на субсидирование кредитных ставок и тарифов на перевозку зерна по железной дороге, что позволит избежать падения цен на зерно. Правитель-ство области собирается и впредь уделять агропромышленному комплексу серьезное внимание. Профильные ведомства оказывают максимально возможную поддержку предприятиям отрасли в освоении и внедрении новых технологий, поиске рынков сбыта, создании инфраструктуры на селе, формировании молодого кадрового резерва АПК.

Лучшим труженикам агропромышленного комплекса, показавшим по итогам года наивысшие результаты в труде, губернатор Николай Любимов вручил награды. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено механизатору ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского района Александру Грабовникову. Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» вручен начальнику производственно-технологической лаборатории хлебозавода №3 города Рязани Лидии Петровне Доронкиной. Памятным знаком «За наивысшие достижения» награждены: рабочая молочного цеха ООО «Жито» Рыбновского района Анастасия Гаидеи, оператор машинного доения СПК им. Ленина Старожиловского района Любовь Нефедова, доярка ЗАО «Победа» Захаровского района Валентина Питерская, инженер по импортной технике OOO «Можары» Сараевского района Игорь Растопчин, оператор машинного доения ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области Мария Рязанова. Почетное звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Рязанской области» получили водитель ООО «Ряжская МТС» Анатолий Дыкин, водитель АО «Октябрьское» Пронского района Владимир Кузьмин, председатель правления колхоза имени Куйбышева Рыбновского района Сергей Мысин.

Также на празднике были вручены награды за труд на селе от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, Рязанской областной Думы и муниципалитетов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов помог Михайловскому техникуму имени Анатолия Мерзлова в приобретении нового сельскохозяйственного оборудования. Жители Михайловского района позвонили на «прямую линию» губернатора и попросили Николая Любимова помочь михайловскому техникуму обновить учебно-материальную базу. Губернатор обратился с просьбой о помощи к бизнес-сообществу региона и тут же получил отклик. С приобретением сельскохозяйственной техники михайловцам обещал помочь директор ООО «Старожиловоагро-снаб» Адсалам Угурчиев.

На торжественном собрании, посвященном подведению итогов сельскохозяйственного года, губернатор Николай Любимов вручил директору техникума Сергею Грибову сертификат на приобретение нового комбайна и выразил надежду, что ребята, которые будут на нем обучаться, останутся работать на селе в Рязанской области.

– Это очень важно и ценно, что в рязанском крае много неравнодушных людей, тех, кто болеет за общее дело, за процветание и благополучие родного региона, – сказал Николай Любимов. – Я хочу поблагодарить директора ООО «Старожиловоагроснаб» Адсалама Юсуповича Угурчиева за эту помощь и за его активную гражданскую позицию.