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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

ЕРМИШЬ. Приняв участие в программах поддержки сельхозпроизводителей, главы крестьянских хозяйств Зинаида Хохлова и ее сын Евгений выиграли гранты на создание семейных молочных ферм. Средства пошли на реконструкцию скотного двора старой постройки на 200 голов КРС, установку молокопровода, автопоилки, системы навозоудаления, танка-охладителя. Недавно завершено строительство фермы на 100 голов и у Евгения Хохлова. Телочек черно-пестрой породы фермеры приобрели в Московской области и в ООО «Авангард» Рязанского района.

МИХАЙЛОВ. В деревне Киндяково на субботнике, посвященном Году экологии, была расчищена свалка на территории бывшей усадьбы тайного советника Сергея Платоновича Голубцова, врача, гражданина, деятельного участника рязанского ополчения в Крымской войне 1853-1856 гг.

В субботнике участвовали сельские жители, волонтеры, представители молодежных и общественных организаций. Вместе с ними работали члены исполкома регионального отделения ОНФ и сотрудники министерства природопользования области. Сейчас на территории усадьбы находится захоронение красноармейца Василия Ермолаевича Иванова, погибшего 9 декабря 1941 года при освобождении Михайлова, уроженца Курской области.

СКОПИН. Учащиеся Мало-Шелемишевской детской школы искусств приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Черноморские легенды», который проходил в городе Пицунда Республики Абхазия. Мария Темникова там заняла первое место, что позволило ей выйти в суперфинал международного проекта «Салют талантов. Музыка». Суперфинал состоялся в Санкт-Петербурге. В конкурсе приняли участие более 800 детей из 102 городов России и шести стран. Шестиклассница Мало-Шелемишевской школы Марина Темникова заняла почетное второе место.

УХОЛОВО. В районе побывала молодежная информационно-консультационная бригада. входящие в ее состав представители Российского союза сельской молодежи и Рязанского государственного агротехнологического университета провели встречи с сельчанами. Бригада побывала в гостях у старшеклассников Ухоловской средней школы. Была также проведена встреча с молодыми специалистами и представителями сельских поселений в администрации района.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 185 (5472) от 24 октября 2017 года
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