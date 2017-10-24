лизинг
14:20 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
116

Учиться бизнесу играючи

00:01 / Общество
Определились победители Кубка области по стратегии и управлению бизнесом
Команда-победитель (слева направо с дипломами: Сергей Милованов, Олег Володин, Марина Кунавина) с организаторами чемпионата Светланой Горячкиной и Вячеславом Шоптенко
На снимке: Команда-победитель (слева направо с дипломами: Сергей Милованов, Олег Володин, Марина Кунавина) с организаторами чемпионата Светланой Горячкиной и Вячеславом Шоптенко

Другое название этой масштабной бизнес-игры, которая прошла в нашем регионе впервые, – региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. Организаторами соревнований в Рязани выступили РАНХиГС и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке правительства области.

Турнир, проходивший в течение двух дней в конгресс-отеле «Старый город», объединил 120 игроков, большинство из которых – действующие предприниматели и студенты. В основе программы чемпионата – компьютерная учебная модель (бизнес-симулятор) коммерческой компании, выходящей на мировой рынок. В ходе игры участники, разбившись на команды, прошли пять этапов принятия управленческих решений. Задачей было сохранить самый высокий уровень инвестиционной привлекательности среди команд-конкурентов.

По итогам были определены сильнейшие. Среди студенческих сборных победителем стала команда «Лидеры», в состав которой вошли студенты Рязанского государственного радиотехнического университета Анастасия Недельская, Анна Рыбакова, Ангелина Мыськина и Егор Овчинников. Молодые люди учатся на 4 курсе специальности «Экономическая безопасность». «Самым сложным было разобраться в массе отчетов и цифр, вывести и принять правильное решение, – рассказали ребята. – Мы выиграли только благодаря знаниям, которые получили в вузе. После победы каждый из нас всерьез задумался над тем, чтобы открыть свое дело».

Среди профессионалов победила команда «Менеджеры Рязани», объединившая директора студии стрижки Олега Володина, руководителя студии испанского языка Марину Кунавину и представителя сферы детских развлечений Сергея Милованова. «Мы из разных сфер, и если бы не эта площадка, вряд ли вообще бы встретились. Это очень интересный опыт, ведь мы работаем больше по наитию, ни у кого из нас нет специализированного управленческого образования. Чемпионат можно сравнить с игрой в шахматы: прокачивается интеллект, возможности головного мозга. В любом случае это понадобится в жизни», – поделились члены команды.

Обе команды будут представлять регион на национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который состоится в марте 2018 года в Москве.

В награждении победителей приняла участие министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина. Она отметила, что чемпионат позволяет предпринимателям получить навыки работы в команде, новые связи, расширить знания по ведению собственного дела. А для студентов это, прежде всего, возможность показать себя.

Поздравить финалистов приехал директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко. Он поблагодарил правительство области за успешное проведение регионального этапа бизнес-игры. «Подобный формат делает более эффективной нашу систему образования, потому что здесь можно в безрисковом режиме получить «шишки» и оградить себя от более серьезных ошибок в реальной деятельности», – сказал Вячеслав Шоптенко.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 185 (5472) от 24 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Оттенки музыки и слов

Со знанием дела

Наведение чистоты

Вести районов
Социально значимые и эффективные
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
АПК
Рязанский каравай
В этом году в регионе собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерновых
Вячеслав Астафьев
Из официальных источников
Социально значимые и эффективные
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Приоритетные задачи
Новый инвестиционный проект создаст рабочие места и обеспечит продовольственную безопасность региона
Светлана Максимова
Общество
Весомый вклад
внесли работники рязанских сельхозпредприятий в развитие отрасли
Светлана Максимова
Общество
Отличный резерв
Лучшие рязанские спортсмены-школьники получили награды от областного минспорта
Людмила Иванова
Общество
Наведение чистоты
Осенний месячник по благоустройству продлен на две недели
Общество
Со знанием дела
В Рязани выбрали лучшего молодого педагога
Ольга Драган
Общество
Оттенки музыки и слов
Дополнением к Гран-при национального конкурса «Есенинская Русь» станут шарфы ручной работы
Татьяна Клемешева
Общество
Ремонт первой очереди
В течение лета фасад трехэтажного дома полностью приведен в порядок
Светлана Максимова
Общество
Хранители здоровья
Сельская амбулатория – в шаговой доступности
Авторская колонка
Открытая дверь в завтра – 2
Галина Зайцева
РВ ТВ
Добрый взгляд
В рязанском Музее истории молодежного движения открылась фотовыставка Геннадия Шлоева. 19 октября ему исполнилось бы 70 лет
Димитрий Соколов
Общество
А жить так интересно!
Главное для пожилого человека – стараться находить в жизни больше позитива
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы