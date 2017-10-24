Учиться бизнесу играючи

Определились победители Кубка области по стратегии и управлению бизнесом

Другое название этой масштабной бизнес-игры, которая прошла в нашем регионе впервые, – региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. Организаторами соревнований в Рязани выступили РАНХиГС и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке правительства области.

Турнир, проходивший в течение двух дней в конгресс-отеле «Старый город», объединил 120 игроков, большинство из которых – действующие предприниматели и студенты. В основе программы чемпионата – компьютерная учебная модель (бизнес-симулятор) коммерческой компании, выходящей на мировой рынок. В ходе игры участники, разбившись на команды, прошли пять этапов принятия управленческих решений. Задачей было сохранить самый высокий уровень инвестиционной привлекательности среди команд-конкурентов.

По итогам были определены сильнейшие. Среди студенческих сборных победителем стала команда «Лидеры», в состав которой вошли студенты Рязанского государственного радиотехнического университета Анастасия Недельская, Анна Рыбакова, Ангелина Мыськина и Егор Овчинников. Молодые люди учатся на 4 курсе специальности «Экономическая безопасность». «Самым сложным было разобраться в массе отчетов и цифр, вывести и принять правильное решение, – рассказали ребята. – Мы выиграли только благодаря знаниям, которые получили в вузе. После победы каждый из нас всерьез задумался над тем, чтобы открыть свое дело».

Среди профессионалов победила команда «Менеджеры Рязани», объединившая директора студии стрижки Олега Володина, руководителя студии испанского языка Марину Кунавину и представителя сферы детских развлечений Сергея Милованова. «Мы из разных сфер, и если бы не эта площадка, вряд ли вообще бы встретились. Это очень интересный опыт, ведь мы работаем больше по наитию, ни у кого из нас нет специализированного управленческого образования. Чемпионат можно сравнить с игрой в шахматы: прокачивается интеллект, возможности головного мозга. В любом случае это понадобится в жизни», – поделились члены команды.

Обе команды будут представлять регион на национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который состоится в марте 2018 года в Москве.

В награждении победителей приняла участие министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина. Она отметила, что чемпионат позволяет предпринимателям получить навыки работы в команде, новые связи, расширить знания по ведению собственного дела. А для студентов это, прежде всего, возможность показать себя.

Поздравить финалистов приехал директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко. Он поблагодарил правительство области за успешное проведение регионального этапа бизнес-игры. «Подобный формат делает более эффективной нашу систему образования, потому что здесь можно в безрисковом режиме получить «шишки» и оградить себя от более серьезных ошибок в реальной деятельности», – сказал Вячеслав Шоптенко.