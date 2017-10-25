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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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Школьники региона могут узнать и рассказать о «Героях земли Рязанской»

09:00 / Культура
Стартовал региональный губернаторский конкурс для школьников, воспитанников детских школ искусств, организаций дополнительного образования детей

Конкурс проводится министерством культуры и туризма области и министерством образования и молодежной политики региона. Он направлен на воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодежи, уважения к подвигу защитников Отечества, повышение интереса школьников к истории России и малой родины, формирование исторической памяти и преемственности поколений, создание условий для самореализации учащихся, повышения их социальной и творческой активности.

Конкурс проходит по двум номинациям: «Литература» (эссе) и «Изобразительное искусство». Его участникам предлагается провести собственное исследование жизни и деятельности знаменитых земляков, исторических событий, происходивших в родном крае. В период проведения конкурса для школьников будет организован ряд мероприятий, в том числе классные часы, экскурсии в музеи и залы Боевой славы, где они смогут подробно ознакомиться с ратными подвигами рязанцев.

С рязанским краем связаны имена многих героев от времен Евпатия Коловрата до современности. Уроженцами рязанской земли, в частности, являются более 500 Георгиевских кавалеров, 387 Героев Советского Союза и Героев России, 65 полных кавалера ордена Славы.

Работы принимаются до 24 ноября. Итоги будут подведены 9 декабря 2017 года. Подробная информация – на сайте министерства культуры и туризма области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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