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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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Ремонтные работы на рязанских дорогах завершаются

09:10 / Актуально
Ремонтно-дорожная кампания в областном центре завершена на 96 процентов
Ремонтные работы на рязанских дорогах завершаются

Об этом со ссылкой на управление благоустройства города информирует сайт администрации Рязани.

По данным на 23 октября, строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полонского, Братиславской, Новоселковской. Обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Полевой и 7-м Мервинском проезде.

С 19 по 22 октября проведены работы по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии на 3 участках автомобильных дорог – в Газетном переулке, на ул. Подгорной, Светлом проезде на общей площади более 190 кв. метров.

Работы по выравниванию профиля с использованием асфальтобетонного гранулята проведены на участке автодороги на площади свыше 750 кв. метров от д. 67 до д. 85 по Московскому шоссе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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