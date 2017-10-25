Ремонтные работы на рязанских дорогах завершаются

Ремонтно-дорожная кампания в областном центре завершена на 96 процентов

Об этом со ссылкой на управление благоустройства города информирует сайт администрации Рязани.

По данным на 23 октября, строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полонского, Братиславской, Новоселковской. Обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Полевой и 7-м Мервинском проезде.

С 19 по 22 октября проведены работы по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии на 3 участках автомобильных дорог – в Газетном переулке, на ул. Подгорной, Светлом проезде на общей площади более 190 кв. метров.

Работы по выравниванию профиля с использованием асфальтобетонного гранулята проведены на участке автодороги на площади свыше 750 кв. метров от д. 67 до д. 85 по Московскому шоссе.