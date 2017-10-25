В ДТП в Рязани пострадали 18 человек

Стали известны подробности автоаварии с участием маршрутного такси

Вчера примерно в 21.06 на перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани произошло ДТП с участием микроавтобуса «Форд», выполнявшего перевозку пассажиров по маршруту № 88, и автомобилем «Хендай акцент». По предварительным данным водитель микроавтобуса выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Хендай». В результате столкновения маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где по инерции он столкнулся с автомобилем «Хендай Элантра» и перевернулся. В ДТП пострадали 18 человек, в том числе 14 пассажиров микроавтобуса, среди которых трое несовершеннолетних.

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань проводится доследственная проверка.