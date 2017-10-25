лизинг
11:21 МСК
Среда
25 / 10 / 2017
Выпуск № 186 (5473)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
139

В ДТП в Рязани пострадали 18 человек

10:29 / Происшествия
Стали известны подробности автоаварии с участием маршрутного такси

Вчера примерно в 21.06 на перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани произошло ДТП с участием микроавтобуса «Форд», выполнявшего перевозку пассажиров по маршруту № 88, и автомобилем «Хендай акцент». По предварительным данным водитель микроавтобуса выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Хендай». В результате столкновения маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где по инерции он столкнулся с автомобилем «Хендай Элантра» и перевернулся. В ДТП пострадали 18 человек, в том числе 14 пассажиров микроавтобуса, среди которых трое несовершеннолетних.

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань проводится доследственная проверка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани перевернулась маршрутка

В Рязани столкнулись три автомобиля

В Рязани «ГАЗель» столкнулась с самосвалом

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:11
Ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Рязанской области пополнили молодые специалисты
10:10
В рамках Дня открытых дверей работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании встретились с ветеранами производства
10:09
В Рязани сгорел автомобиль
10:08
Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:56
В Рязанской области сгорел жилой дом
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы