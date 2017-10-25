Рязанцам сообщают: выросли штрафы за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, новой редакцией части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях увеличен размер штрафов за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без таковой, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией алкогольной продукции или без таковой (ранее штраф для должностных лиц составлял от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей).