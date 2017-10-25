лизинг
11:21 МСК
Среда
25 / 10 / 2017
Выпуск № 186 (5473)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
257

Рязанцам сообщают: выросли штрафы за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

11:02 / Общество

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, новой редакцией части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях увеличен размер штрафов за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без таковой, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией алкогольной продукции или без таковой (ранее штраф для должностных лиц составлял от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области ребенок попробовал спирт и попал в реанимацию

Учиться бизнесу играючи

Оттенки музыки и слов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:11
Ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Рязанской области пополнили молодые специалисты
10:10
В рамках Дня открытых дверей работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании встретились с ветеранами производства
10:09
В Рязани сгорел автомобиль
10:08
Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:56
В Рязанской области сгорел жилой дом
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы