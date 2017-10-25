ХК «Рязань» сыграет с «Горняком»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, сегодня очередной домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги проведет ХК «Рязань». Соперником нашей команды станет дебютант эшелона «Горняк» из города Учалов. Начало игры в 19.00.

Хоккейный клуб «Горняк» был основан в 2012 году. Спонсором выступил Учалинский горно-обогатительный комбинат. В сезоне-2012/13 команда приняла участие в соревнованиях ЮХЛ, которые сходу выиграла, одержав сначала победу в своей зоне, а затем и в суперфинале, в решающем матче одолев юниоров «Нефтехимика» 3:0

Уже в год дебюта учалинцы пробились в плей-офф, где уступили во втором раунде альметьевскому «Спутнику». Последние два сезона стали триумфальными для «горняков». Обыграв в финалах ХК «Россошь» и «Дизелист» башкирский коллектив дважды подряд привозил Кубок Регионов в Учалы.

Сегодня хоккеисты «Горняка» для дебютанта выступают весьма прилично, а это значит, что нашим спортсменам предстоит серьезная борьба за победу.