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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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ХК «Рязань» сыграет с «Горняком»

11:13 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, сегодня очередной домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги проведет ХК «Рязань». Соперником нашей команды станет дебютант эшелона «Горняк» из города Учалов. Начало игры в 19.00.

Хоккейный клуб «Горняк» был основан в 2012 году. Спонсором выступил Учалинский горно-обогатительный комбинат. В сезоне-2012/13 команда приняла участие в соревнованиях ЮХЛ, которые сходу выиграла, одержав сначала победу в своей зоне, а затем и в суперфинале, в решающем матче одолев юниоров «Нефтехимика» 3:0

Уже в год дебюта учалинцы пробились в плей-офф, где уступили во втором раунде альметьевскому «Спутнику». Последние два сезона стали триумфальными для «горняков». Обыграв в финалах ХК «Россошь» и «Дизелист» башкирский коллектив дважды подряд привозил Кубок Регионов в Учалы.

Сегодня хоккеисты «Горняка» для дебютанта выступают весьма прилично, а это значит, что нашим спортсменам предстоит серьезная борьба за победу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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