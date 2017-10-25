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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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На межрегиональном фестивале народного творчества в Рязани звучали песни Октября Гришина

11:34 / Культура

В Рязанском Дворце молодёжи прошёл межрегиональный фестиваль народного творчества имени Октября Гришина «Россия моя малиновая», сообщает портал Вездекультура.

Народный артист РСФСР, известный композитор, чьи песни исполняют коллективы всей страны, родился в Подмосковье, а большую часть жизни провёл в Пензенской области, где основал хор, ныне носящий имя Октября Гришина. Рязанский край также является важной вехой в его творческой биографии — сюда, на родину отца, в деревню Рыкова Слобода (так раньше называлось село Заокское) Октябрь Гришин приехал в 1945 году. После окончания Рязанского музыкального училища он в течение 7 лет был хормейстером Заокского народного хора. Сегодня песни, музыку к которым написал Октябрь Гришин, звучат на фестивале его имени, ежегодно собирающем творческие коллективы со всей области. В этом году фестиваль прошёл в седьмой раз и был посвящен 90-летию со дня рождения Октября Гришина. Отметить эту дату решили на новом месте — фестиваль впервые прошёл во Дворце молодёжи. Перед гостями выступили коллективы «Рябинушка», «Русская песня», «Никулинка», «Раздолье», «Весёлые переборы», «Услада», «Селяне», «Родные напевы», «Дубрава», «Забава», «Радость», «Околица», «Любо-дорого», «Заокские разливы». Традиционно выступил на фестивале и Пензенский русский народный хор им. О.В.Гришина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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