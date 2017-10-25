За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, на минувшей неделе в пожарах в регионе было уничтожено и повреждено 15 строений. Огнеборцы спасли трех человек.

16 октября во время пожара в жилом доме в селе Большевик Милославского района пожарные спасли мужчину 1956 года рождения. С ожогами 1 степени он был госпитализирован.

Из пожара, который произошел 17 октября в жилом доме в деревне Ласково Старожиловского района, спасли женщину.

20 октября в жилом доме в городе Сасово произошел пожар. Из квартиры был спасен мужчина 1961 года рождения. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован.