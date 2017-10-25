За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
11 из них были совершены в Рязани
Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера в регионе зафиксировали один грабеж, 13 краж и два факта незаконного оборота наркотиуков. Выявили два преступления в сфере экономики.
В полицию доставили 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержали 4 нарушителей.
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