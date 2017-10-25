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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления

12:38 / Общество
11 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера в регионе зафиксировали один грабеж, 13 краж и два факта незаконного оборота наркотиуков. Выявили два преступления в сфере экономики.

В полицию доставили 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержали 4 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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