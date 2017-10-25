За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления

11 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера в регионе зафиксировали один грабеж, 13 краж и два факта незаконного оборота наркотиуков. Выявили два преступления в сфере экономики.

В полицию доставили 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержали 4 нарушителей.