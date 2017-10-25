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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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С 30 октября в Рязани остановки «Сады» временно не будет

12:39 / Актуально
Причина – строительство транспортной развязки

Решение о приостановлении работы остановочного пункта «Сады» по автобусным маршрутам №№13 и 57 с 30 октября и до окончания строительства транспортной развязки принято для обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи со строительством транспортной развязки в месте расположения остановки общественного транспорта «Сады», в районе федеральной трассы М5 Урал, при наличии одной полосы движения в каждом направлении не обеспечивается безопасность при посадке и высадке пассажиров. Помимо этого, остановка подвижного состава непосредственно на проезжей части затрудняет движение транспорта, движущегося в попутном направлении. Строительство развязки планируется завершить во втором полугодии 2018 года. До окончания строительных работ остановка общественного транспорта у пункта «Сады» осуществляться не будет.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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