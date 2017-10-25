ХК «Рязань» заключил контракт с новым защитником

Как сообщает сайт регионального минспорта, ХК «Рязань» заключил контракт с 24-летним защитником Алексеем Шестопаловым.

Шестопалов – воспитанник столичной хоккейной школы. Первой его командой стала «Красная армия». Кроме того, Алексей выступал за «Мытищенские атланты», СКА-1946 из Санкт-Петербурга, «Сибирские снайперы» (Новосибирск), казанский «Барс», «Нефтяник» из Альметьевска, «Динамо» (Санкт-Петербург) и воскресенский «Химик». Привлекался в юниорскую и молодежную сборную России.

В сезоне-2016/17 в составе «Динамо» провел 8 матчей, после чего перебрался в «Химик».