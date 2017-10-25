БК «Рязань» сыграет с командой «Купол-Родники» из Ижевска

Матч состоится 25 октября на площадке рыбновского ФСК «Звезда»

Как сообщает сайт регионального минспорта, последняя встреча соперников в Химках на традиционном предсезонном турнире памяти Александра Петренко завершилась победой ижевского коллектива – 78:77. Завтра рязанским баскетболистам предстоит состязаться с сильным соперником и приложить максимум усилий, чтобы зрители увидели достойную игру. Матч начнется в 19:00.