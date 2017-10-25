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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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БК «Рязань» сыграет с командой «Купол-Родники» из Ижевска

12:45 / Спорт
Матч состоится 25 октября на площадке рыбновского ФСК «Звезда»

Как сообщает сайт регионального минспорта, последняя встреча соперников в Химках на традиционном предсезонном турнире памяти Александра Петренко завершилась победой ижевского коллектива – 78:77. Завтра рязанским баскетболистам предстоит состязаться с сильным соперником и приложить максимум усилий, чтобы зрители увидели достойную игру. Матч начнется в 19:00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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