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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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Рязанские школьники примут участие в Едином уроке по безопасности в сети Интернет

13:01 / Общество

30 октября в регионах РФ состоится Единый урок по безопасности в сети «Интернет». В нем примут участие школьники всех муниципальных образований области.

Единый урок по безопасности в сети Интернет организован по инициативе спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Он проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, привлечение внимания родителей и педагогов к проблеме обеспечения безопасности детей в информационном пространстве. В прошлом году в целом по стране в нем приняли участие 12 млн. 400 тыс. детей.

В Рязанской области Единый урок проводится регулярно. В 2017 году в его рамках состоятся, в частности, очные тематические занятия, видео-уроки, лекции экспертов, семинары, викторины и конкурсы. Школьники будут проинформированы о том, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать достоверность информации в сети и многому другому.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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