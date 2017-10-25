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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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Рязанцы приняли участие в конкурсе профмастерства среди работников ЖКХ и вошли в число победителей

13:44 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | Рязанцы приняли участие в конкурсе профмастерства среди работников ЖКХ и вошли в число победителей
Фото: Валентина Севостьянова.

«Лучший по профессии». Так назывался XVII конкурс профессионального мастерства среди работников системы жилищно-коммунального хозяйства, состоявшийся в г. Королев Московской области. Для рязанцев он стал очередной ступенью их профессионального и карьерного роста.

В конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие лучшие мастера из разных городов Подмосковья, в том числе и работники МП «Водоканал г. Рязани», а всего почти 200 человек. Рязанцы Николай Ушаков, Андрей Шаронов, Светлана Родина, Тамара Щукина в разных номинациях показали хорошие теоретические знания и высокие профессиональные навыки. Электромонтер Александр Милешин стал победителем в своей номинации, заняв второе место. Диплом рязанцу вручил председатель Московской областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Яков Вартанян.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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