Рязанцы приняли участие в конкурсе профмастерства среди работников ЖКХ и вошли в число победителей

«Лучший по профессии». Так назывался XVII конкурс профессионального мастерства среди работников системы жилищно-коммунального хозяйства, состоявшийся в г. Королев Московской области. Для рязанцев он стал очередной ступенью их профессионального и карьерного роста.

В конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие лучшие мастера из разных городов Подмосковья, в том числе и работники МП «Водоканал г. Рязани», а всего почти 200 человек. Рязанцы Николай Ушаков, Андрей Шаронов, Светлана Родина, Тамара Щукина в разных номинациях показали хорошие теоретические знания и высокие профессиональные навыки. Электромонтер Александр Милешин стал победителем в своей номинации, заняв второе место. Диплом рязанцу вручил председатель Московской областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Яков Вартанян.