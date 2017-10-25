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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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За неделю в Рязанской области родились 198 малышей

14:41 / Общество

С 16 по 22 октября в регионе появились на свет 100 девочек и 98 мальчиков, информирует сайт регионального минздрава. В областном перинатальном центре родились две пары близнецов, в роддоме №2 – двойня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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