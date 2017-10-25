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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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Рязанские аграрии начали уборку кукурузы на зерно

14:47 / Экономика

К уборке кукурузы на зерно приступили 7 районов области. По состоянию на 23 октября убрано 332,5 тыс. га (1,3 процента). Намолочено 2,1 тыс. тонн при урожайности 62 ц/га.

Общая площадь уборки кукурузы на силос и зерно в текущем году составляет около 60 тыс. га.

Уборка кукурузы на силос завершается. На сегодня убрано 30,3 тыс. га (91,8 процента). Валовой сбор зеленой массы кукурузы составил 575,7 тыс. тонн при урожайности 190 ц/га.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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