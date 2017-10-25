Выставка «Без консервантов» открылась в Рязанском художественном училище

В экспозиции – новые работы графика Надежды Блиновой. Выставка в честь ее 65-летия начала работу в РХУ имени Г. К. Вагнера, которое когда-то окончила художница. Надежда Михайловна представила отдельные картины и серии, в которых сосуществуют бытовые предметы и люди. «Герои» ее полотен – ложки и вилки, чайники, стулья и другие вещи – рассказывают о разных сторонах повседневности. Дополнили выставку ироничные фразы и цитаты – в частности, фрагмент стихотворения Ю. Мориц.

Поздравить Надежду Блинову пришли студенты училища, ее коллеги и искусствоведы. Член-корреспондент Российской академии художеств Василий Николаев отметил особую, ни на что не похожую организацию выставки: «Здесь образы предстают перед нами как истории, которые хочется прочесть. А фразы в рамках – как картины». Директор РХУ Василий Колдин и искусствовед, заместитель директора областного художественного музея Ирина Денисова назвали Надежду Михайловну «лицом графического отделения областного Союза художников» и мастером неожиданного подхода к простым предметам, на чей творческий метод стоит равняться начинающим графикам. По случаю выставки и дня рождения художница получила символичные и вместе с тем очень личные подарки от коллег-живописцев Татьяны Власовой и Сергея Абакумова.

Надежда Блинова – член Союза художников России, выпускница РХУ имени Г. К. Вагнера и Московского полиграфического института. Сотрудничала с рязанскими периодическими изданиями и другими организациями. Надежда Михайловна – участник и лауреат областных и всероссийских выставок и фестивалей.