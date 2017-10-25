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Главная страница / Рязанские новости / 25 октября 2017 года
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В Рязанской области задержали наркоторговцев-закладчиков

16:02 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские провели мониторинг интернета и выяснили, что кто-то пытается организовать торговлю наркотиками. Злоумышленники, орудующие через различные социальные сети, предлагали растительные и синтетические наркотики. К наркоторговле оказались причастны два 22-летних жителя Рязанской области. Полицейские выяснили, что молодые люди на улицах Ряжска разместили пять самодельных контейнеров с наркотическими средствами в импровизированные тайники-«закладки».

Стражи правопорядка изъяли 73 грамма растительных наркотиков и 12 граммов синтетических веществ психотропного типа.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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