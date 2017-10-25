Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений, связанных с проездом железнодорожных переездов. Было выявлено 7 подобных нарушений, всего с начала года выявлено около 500 нарушений правил проезда железнодорожных переездов.
7 нарушений выявили рязанские полицейские на железнодорожных переездах
16:10 24.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 октября 2017 года
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