За неделю в Рязанской области подешевели морковь, яблоки и сахар

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 17 по 23 октября в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так, морковь подешевела на 4,5 процента, яблоки – на 3,8 процента, сахар-песок – на 3 процента, капуста белокочанная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 1,7 процента, вермишель – на 1,6 процента, лук репчатый – на 1,3 процента, крупа гречневая-ядрица – на 0,8 процента. Незначительно подешевели мороженая рыба, соль, чай, масло сливочное и подсолнечное, а также мясо кур.

Яйца куриные подорожали на 3,3 процента, картофель – на 2,8 процента.