В Рязани готовят кадровый резерв будущих руководителей детсадов и школ

В областном центре стартовал очередной цикл семинаров в рамках проекта «Школа кадрового резерва». Проект направлен на выявление и подготовку к работе будущих руководителей в сфере образования. Цикл семинаров проводится один раз в два года, нынешний – уже третий по счету. По итогам предыдущих занятий в рамках «Школы кадрового резерва» из 49-ти ее слушателей 16 уже назначены на руководящие должности.

В стартовавшей сегодня «Школе кадрового резерва» принимают участие 20 человек. Среди них – заместители руководителей, а также перспективные педагоги. В течение нескольких месяцев они будут слушать лекции, участвовать в семинарах и практикумах, посещать консультации. Обучение будет проводиться на базе различных школ и детсадов Рязани методом погружения в образовательную среду. По итогам «Школы…» ее слушатели должны будут создать и представить собственный управленческий проект.

Слушателей третьей «Школы кадрового резерва» на первом занятии, прошедшем в школе №73, приветствовал начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин. Он отметил, что «Школа…» – это не просто проект, это особое пространство, где ее участники смогут развиваться в профессиональном и личностном плане.