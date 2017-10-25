Жительница Рязанской области получила место для своего ребенка в детском саду через суд

Рыбновский районный суд обязал Управление образования и молодежной политики администрации Рыбновского района предоставить место ребенку в детском саду.

Жительница района подала заявление о зачислении ее ребенка в детский сад с 1 сентября этого года, но в учреждении ей отказали. Женщина обратилась в прокуратуру. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ответчик (управление образования района) отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что ребенок занимает 2 позицию в общей очереди, кроме того, перед ним в очереди имеется 6 детей из льготной очереди, поэтому ребенок будет зачислен в детский сад в следующем году.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, 24 октября этого года в судебном заседании представитель управления исковые требования признал. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения.