Школьник из Рязанской области завоевал высшую награду международного конкурса-фестиваля талантов «Звездный путь»

Как сообщает сайт издательства «Пресса», международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь» прошел в Липецке. В номинации «инструментальный жанр» в нем выступил воспитанник Сараевской детской школы искусств Артем Хаустов. На баяне он исполнил мелодию песни «Под небом Парижа».

Артем занимается по классу баяна уже четвертый год, учится в седьмом классе общеобразовательной Сараевской школы.

В конкурсе талантов, кроме Артема, участвовали и другие воспитанники Сараевской детской школы искусств. Елизавета Тишкова стала в своей возрастной категории лауреатом 1-й степени. Она исполнила на баяне русскую народную песню «Во поле береза стояла» и инструментальный этюд. В школе искусств девочка занимается третий год.

Хореографический коллектив «Ягодки» занял 2-е место. Воспитанники дошкольной группы исполнили танец «Воображульки». А пианистка Ольга Затула, учащаяся 5 класса ДШИ, выступила с двумя композициями – «Рондо» и «Веселое настроение». Ольга стала лауреатом 3-й степени.