Рязанцам напоминают: завтра День таможенника Российской Федерации

Этот праздник отмечают с 1995 года

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, «родившийся» из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. А 25 октября 1991 года по Указу Президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации. Работая в условиях нового Таможенного кодекса Российской Федерации, таможенники России доказали, что умеют работать на уровне мировых стандартов. Свой профессиональный праздник все работники таможни Российской Федерации по традиции отмечают с большим размахом. В этот день они получают поздравления от руководства, представителей власти и бизнеса, коллег и друзей.

Источник: www.calend.ru