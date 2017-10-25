Прогноз социально-экономического развития Рязанской области представлен на заседании регионального правительства

Сегодня на расширенном заседании правительства региона был представлен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В ходе работы министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина проинформировала об основных параметрах базового прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу. Как было отмечено, в 2018 году ожидается рост ВРП на 101,8 процента с последующим ускорением, как и в целом по РФ, до 102,3 процента к 2020 году. Положительная динамика будет обусловлена ростом добавленной стоимости в обрабатывающих производствах, строительстве, торговле. Росту ВРП будет способствовать создание индустриальных промышленных парков, территорий опережающего развития, продолжение модернизации и технического перевооружения предприятий, реализация программ по повышению производительности труда, развитию сельского хозяйства и социальной сферы. Промышленность в структуре ВРП занимает 30 процентов. К концу 2017 года планируется выйти на рост промышленного производства в размере 101,6 процента. В 2018 году максимальные темпы роста прогнозируются в электронной промышленности, химическом производстве, производстве мебели, транспортных средств и оборудования, кожи.

Источник: сайт правительства Рязанской области