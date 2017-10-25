Аграрный потенциал Рязанской области позволяет обеспечить внутренний спрос региона на все основные виды продовольствия

Об этом говорили сегодня на расширенном заседании регионального правительства. Министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина проинформировала участников заседания об основных параметрах базового прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу.

Доля сельского хозяйства в структуре ВРП составляет почти 10 процентов. В АПК сложилась положительная динамика, рост к 2016 году составляет 7,1 процента. На прогнозный период ожидается увеличение производства масличных культур и сахарной свеклы. По всем направлениям животноводства также ожидается увеличение выпуска продукции – мяса, молока и яиц. Этому будет способствовать эффективное использование действующих мощностей и реализация новых инвестпроектов.

Источник: сайт правительства Рязанской области