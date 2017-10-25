Рязанская область поддерживает деловые отношения со 102 странами

О развитии внешнеторговых связей региона говорили сегодня на расширенном заседании правительства. Министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина проинформировала участников заседания об основных параметрах базового прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу.

Основными торговыми партнерами являются Германия, Франция, Италия, Республика Беларусь, Китай. В 2017 году внешний торговый оборот оценивается с ростом почти на 16 процентов к уровню 2016 года, планируется выйти на докризисный показатель, который составит 1 млрд. 93,4 млн. долларов. К 2020 году он вырастет до 1 млрд. 252 млн. долларов. При этом более высокими темпами будет развиваться экспортная составляющая. Сегодня Рязанская область занимает лидирующие позиции в РФ по экспорту таких товаров, как кровельные материалы, кожа, электрооборудование, теплоизоляционные материалы, битумные смеси, стекло.

Источник: сайт правительства Рязанской области