К концу года в Рязанской области предполагается освоить инвестиции общим объемом более 60 млрд. рублей

Тему обсуждали сегодня на расширенном заседании регионального правительства. Министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина рассказала участникам заседания об основных параметрах базового прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу.

Ожидается ежегодный прирост инвестиций выше общероссийских показателей: в 2018 году – на 6,8 процента, в 2019 году – на 13,3 процента, к 2020 году – на 14,3процента, то есть планируется увеличить объем в три раза. Этого можно достичь за счет реализации системных мер по улучшению инвестклимата и создания инвестиционной инфраструктуры. В качестве проектов-локомотивов были названы: создание индустриальных промышленных парков в Рязанском и Пронском районах; создание территорий комплексного развития, при этом опыт создания ТОСЭР планируется распространить на другие районы. Кроме того, предполагается создание рязанского инновационного научно-технологического центра при участии ведущих вузов региона. Внедрение проектов цифровой экономики станет точкой роста высокотехнологичной промышленности, позволит привлечь в регион инновационные компании, реализующие IT-проекты. Внедрение программ по повышению производительности труда, принципов «бережливого» производства позволит минимизировать затраты предприятий и высвободить средства на реализацию новых инвестпроектов.

В настоящее время в регионе реализуется 192 инвестиционных проекта на сумму 212 млрд. рублей. В 2017 году подписан ряд новых соглашений, в том числе о строительстве заводов по производству препаратов крови, фармацевтических субстанций, сельхозтехники, комбината по выпуску известняковой муки. Восемь инвестпроектов запланировано к реализации в пос. Лесной Шиловского района, имеющем статус территории опережающего развития. Кроме того, реализация крупных инвестпроектов продолжается в АПК. В числе новых: строительство тепличных комплексов в Рыбновском и Пронском районах, создание свиноводческого комплекса в Скопинском районе, строительство в Рязанском и Сапожковском районах промышленных птичников Окской птицефабрики, строительство крупных животноводческих ферм в Рязанском, Спасском, Александро-Невском и Кораблинском районах.

Меня порадовали две позиции. Это увеличение инвестиций в три раза, мы поставили амбициозную цель, хорошо, что продолжается работа по ее достижению. И второе – это внешнеэкономическая деятельность, развитие экспорта, – подчеркнул, комментируя прогноз социально-экономического региона, губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, остальные параметры более умерены. «Мы будем ставить перед собой более амбициозные цели и по другим показателям», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области