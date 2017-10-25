78 процентов составляет удельный вес социальных расходов в проекте бюджета Рязанской области на следующий год и плановый период 2019 и 2020 годов

Сегодня на расширенном заседании регионального правительства министр финансов региона Марина Наумова представила проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Прогноз составлен с профицитом, что позволит планомерно снижать объем государственного долга. В бюджете предусмотрены необходимые средства на реализацию Майских Указов Президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплат сотрудников бюджетной сферы и исполнения других гарантий, в том числе индексацию коммунальных платежей, адресную социальную поддержку, повышение стипендий учащихся ссузов, поддержку семей с детьми и другие цели. Удельный вес социальных расходов составляет 78 процентов. Бюджет 2018-2020 годов носит программный характер, 95,5 процента расходной части будет направлено на выполнение программ.

Губернатор Николай Любимов отметил, что бюджет сформирован без учета решения о реструктуризации бюджетных кредитов, принятого по инициативе Президента РФ Владимира Путина: «К началу ноября появятся соответствующие документы, и мы сможем воспользоваться этим механизмом. Это позволит инвестировать в нашу экономику».

В базовом бюджете учтены расходы на создание индустриальных парков. Кроме того, в 12 раз увеличены ассигнования на поддержку местных инициатив в муниципальных образованиях – до 100 млн. рублей. Люди говорят, что это помогает благоустроить территории, решать животрепещущие проблемы. Главное, что эти инициативы выдвигают сами люди. В этом отношении бюджет грамотно построен, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор отдельно остановился на вопросах продолжения финансовой и научной поддержки АПК. По словам Николая Любимова, в регионе планируется создать три крупных научно-исследовательских центра. В ближайшее время ожидается приезд представителей Федерального агентства научных организаций, которые на месте проанализируют потенциальные возможности региона. «Мы будем развиваться достаточно динамично», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области