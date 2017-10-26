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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Журавлиная песня

00:01 / Общество
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги известной рязанской журналистки, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Автор фото: Владимир Проказников | Журавлиная песня
Фото: Владимир Проказников.

В книге «Журавлиная песня» собраны лучшие очерки и интервью Оксаны Гоенко с соотечественниками, теплые воспоминания о ней ее родных, друзей, коллег, поэтические посвящения. На презентации книги в зале областной библиотеки имени Горького собрались журналисты, известные деятели культуры, литературы, искусства и все те, кто знал и любил Оксану Гоенко. Она ушла из жизни в 2015 году.

Вспоминая Оксану Гоенко, заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов сказал, что Оксана была образцом целеустремленной личности, ее по-настоящему уважали все, кто был с ней знаком.

– Моя книга краеведческих очерков «Ряжские портреты» стала одной из последних книг, изданных при активном участии Оксаны Гоенко. Мы долго вместе с ней работали над этим изданием, перечитывали сверстанные страницы, чтобы там не было ошибок, – говорит Сергей Филимонов.

– Книга «Журавлиная песня» вышла в свет в канун фестиваля «Читающий мир», который в пятый раз проходил в нашей области, и была представлена на конкурс «Книга года». В нем участвовало более 150 изданий из различных регионов. «Журавлиная песня» стала лауреатом фестиваля в номинации «Лучшая книга о России», – говорит директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина. Диплом лауреата фестиваля она вручила Людмиле Георгиевне Гоенко, маме Оксаны.

– Мне довелось писать предисловие к книге «Журавлиная песня». И делать это было легко, потому что образ Оксаны все время стоял перед глазами, – говорит Ирина Сизова, первый заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости». – Я очень люблю журналистские книги, в которых собраны не воспоминания, а именно журналистские материалы. Собранные под одной обложкой, они раскрывают автора. Это зеркало, показывающее человека таким, какой он есть. У Оксаны было два качества, которые я очень ценю в представителях нашей профессии: это неподдельный интерес к тому, о чем она пишет, и желание осваивать новые дела и добиваться в этом успеха.

По словам доктора филологических наук, профессора РГУ имени С.А. Есенина Ольги Вороновой, книга Оксаны Гоенко может стать хорошим учебником для молодых журналистов. Одновременно издание представляет собой и коллективный портрет наиболее заметных деятелей рязанской культуры за четверть века. В книге собраны интервью и очерки о людях, известных в нашей стране: о Юрии Прокушеве, Льве Анненском, Евгении Бачурине, Валентине Сорокине и других. Оксана в своих интервью никогда не повторялась, она обладала, как говорил в своих воспоминаниях о ней редактор, журналист Леонид Владимирович Вяткин, способностью распознавать талант. Оксана умела внимательно слушать своего собеседника во время диалога.

– В книге опубликовано интервью с Александром Гавриловым о трагических событиях октября 1993 года. Читая этот материал, видишь, что Оксана, как журналист, обращалась не только к проблемам нашего региона, культуры, но и была настоящим гражданином своего Отечества, держащим руку на пульсе горячих политических событий, – говорит Ольга Воронова.

На творческом вечере звучали стихи и песни, посвященные Оксане, ее любимые произведения в исполнении известных рязанских поэтов и музыкантов. Сотрудники библиотеки организовали выставку «Душевный свет Оксаны Гоенко», на которой были представлены книги, тематические журналы, фотоальбомы, подготовленные к печати и изданные Оксаной Гоенко в качестве директора издательства «Пресса», а позднее – издательства «РИД».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
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