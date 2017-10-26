Прямым путем

Столетний юбилей сегодня празднует военный врач Константин Александрович Хмельницкий

25 декабря 1941 года Константин Хмельницкий получил диплом об окончании Ивановского мединститута. Мечтал о передовой. Но совсем скоро молодому врачу поставили неутешительный диагноз: нефрит, исход которого, как правило, летальный. Он махнул рукой на все предписания врачей. Продолжал работу в том тыловом госпитале, где лежал. В сентябре 1942 года обследование показало чудо: совершенно здоров.

Немало таких чудес было в жизни военного врача. И вот сегодня Константин Александрович отмечает столетний юбилей. Благодаря телевизору и радио он в курсе всех последних событий в мире. Вдумчивый, живой взгляд, цепкая память, приподнятая интонация. Поразителен его интерес ко всему, что происходит вокруг: он размышляет о возможности жизни на далеких планетах, интересуется, кто такая Собчак, которая собралась в президенты. Дочь Наталья Константиновна, с которой ветеран живет сегодня, указывает на редкое по нынешним временам качество отца – умение жить не для себя, а для других. Смысл всей его жизни был в служении.

На передовую

Так вышло, что точная дата рождения Константина Александровича неизвестна. В паспорте значится 25 октября 1917 года, но в действительности он появился на свет несколько позже, в ноябре. По семейному преданию, мать родила его в поле, когда «орала», то есть пахала. Дело было в деревне Березняки Ивановской области, а спустя какое-то время семья переехала в городок Нерехту под Костромой. Тяжелое детство 1920-х годов закалило его на всю жизнь: до ноября мальчик ходил босиком, был физически очень крепок и вынослив. В 6-7 лет встал на коньки, лыжи, а лето проводил на речке и в лесу. Ко времени окончания школы был отличным бегуном и гимнастом. Гимнастика и сыграла с ним злую шутку: пытаясь исполнить сложный трюк на перекладине, юноша получил травму позвоночника. Детскую мечту о профессии летчика пришлось оставить. «Я понял, что летчиком мне не бывать. А вот сидеть и вставать, что приходится делать врачу, это я мог», – вспоминает Константин Александрович.

После выздоровления от нефрита, в 1943 году, молодого врача призвали в армию. Он оказался в передвижном полевом госпитале. Полевым хирургом и прошел всю Великую Отечественную войну. Зимой и летом – в палатках, по соседству с линией фронта. Во время боев хирурги оперировали в течение двух-трех суток без остановок, работали днем и ночью, забывая о сне и еде, ноги сводило от усталости. Разве вспомнишь и перечтешь теперь всех, кому он спас жизни? На фронте Рокоссовского, где работал Хмельницкий, по данным статистики, был наибольший процент возврата раненых в армию и наименьший процент смертности после операций. Он гордился этим фактом – в этом была и его заслуга.

Войну Константин Александрович окончил в Польше. Здесь особенно запомнился город Бреслау (нынешний Вроцлав), который еще мальчишкой Хмельницкий видел во сне под впечатлением рассказов школьного учителя географии, большого знатока Германии. А спустя много лет он сам вошел в Бреслау вместе с наступающими войсками. Побывал полковой врач и в освобожденном Берлине. Награжден множеством медалей, среди которых и орден Красной Звезды.

После окончания войны он продолжал службу. Работал начальником приемного отделения в медсанбате под Минском, затем в госпитале в Польше, в том самом Бреслау. Из Европы судьба забросила его в летную часть на Дальнем Востоке. Там он встретил дочь погибшего генерала красавицу Нинель. Она стала его женой и любовью на всю жизнь. Обоих отличало умение радоваться мелочам, видеть в жизни только светлые стороны. Вместе они прожили 42 года.

Беспартийный

Константин Александрович никогда не вступал в партию. Он гордился тем, что ему удалось избежать этого. Советскую власть не любил с детских лет, увидев, как раскулачивают по соседству хороших знакомых. Очень не любил Сталина. В семье даже сохранилась байка, что в 1948 году у Константина было намерение написать в Москву о тех беспорядках, которые он видел в армии. Жене еле удалось отговорить его от этого. Правда это или нет, сам Константин Александрович сейчас не вспомнит, но Хмельницкого всегда отличали независимость и самостоятельность суждений. Окружающие отмечали его офицерскую выправку, некий аристократизм, он никогда не сутулился, не наклонял голову. Говорят, большая свободолюбивая семья Хмельницких в начале XIX века бежала с Украины на Русский Север. Род этот крестьянский, и непонятно, откуда у его представителей такое чувство чести, чувство собственного достоинства. Есть мнение, что фамилия восходит к известному историческому деятелю, украинскому гетману Богдану Хмельницкому.

В Рязань Константин Александрович приехал в 1964 году простым врачом в военный госпиталь на Первомайском проспекте. Начальство, было, рассматривало вариант направить его начальником госпиталя под Горький, да быстро спохватилось, ведь Хмельницкий не коммунист. Беспартийным о карьерном росте в то время можно было не мечтать…

Между тем врачебное мастерство Хмельницкого год от года росло. Дважды его отправляли на учебу в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Ленинград. Сначала он одним из первых хирургов того времени овладел глубоким интубационным наркозом, который стал практиковать во время службы под Минском. А во второй раз приобрел новую, редкую и очень востребованную специальность – уролога-хирурга.

На военной службе Константин Александрович отслужил 30 лет, завершив ее в Рязани. Затем 20 лет работал в 1-й промышленной поликлинике на улице Карла Маркса, которая потом вошла в состав поликлиники №5.

По словам дочери, у отца был удивительный дар диагноста. Для постановки правильного диагноза ему было достаточно трех вопросов, безо всяких рентгенов и УЗИ. Однажды Наталья внезапно заболела во время гастролей в Брянске (она работала помощником режиссера в Рязанском ТЮЗе). После того как врачи вызванной скорой развели руками, позвонила отцу. На следующий день приехала домой, и тот безошибочно распознал недуг.

Человек долга

Военный врач Хмельницкий не стремился ни к должностям, ни к почестям, ничего не требовал от жизни для себя, просто честно выполнял свой долг – профессиональный и человеческий. Получилось так, что с любимой работой Константин Александрович расстался в 70 лет ради дочери, чтобы помочь ей поднять на ноги сына, отец которого погиб до его рождения.

Внука назвали в честь деда – Константином. Константин-старший в нем души не чаял, занялся его закаливанием, ежедневно при любой погоде водил на прогулки. А в 83 года, уже проводив в последний путь жену, мужественно встретил новое испытание: пока дочь Наталья в течение года боролась с тяжелой болезнью, ему пришлось взять на себя заботы и ответственность за всю семью.

Еще одно чудо силы духа продемонстрировал ветеран уже на 98-м году жизни. Неудачно упав после травмы, он оказался прикован к постели. Но, пролежав год, начал упорно тренироваться и сейчас вновь сидит и ходит по квартире, а к весне строит планы выйти на улицу. «У меня характер такой: издохну, но добьюсь», – говорит Хмельницкий. У него, с его настойчивостью, все обязательно получится.