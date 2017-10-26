Завтра в Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»

В Рязани сняли художественный фильм. Вроде бы ничего удивительного в этом нет, ведь кино в регионе снимают часто. Буквально месяц назад в Касимове завершились съемки художественного фильма «Сто дней свободы», и не было толпы зевак на съемочной площадке, хотя в фильме снимались популярные актеры Александр Михайлов и Владимир Стеклов, а в массовку пригласили местных жителей. С одной стороны, люди давно уже привыкли к работе киношников, ведь в том же Касимове снято уже почти 40 кинолент. А с другой – снимают москвичи, что кажется нам обыденным. Столичные режиссеры, операторы, актеры интерес, конечно, вызывают, но вот если бы наши…

В 2010 году в ходе рабочей поездки в Рязань министр образования РФ Андрей Фурсенко посетил 47-ю рязанскую школу. Министру дети понравились, и он предложил снять добрый фильм о школе с их участием. В то время по телевизору транслировали сериал «Школа», который не ругал только ленивый. А хорошее детское кино было бы кстати. Но дальше благих намерений тогда дело не пошло, а в этом году мечта Андрея Александровича Фурсенко стала явью. В Рязани за лето сняли художественный фильм «Вежливый человек». И режиссер-постановщик Виктор Новичков, и главный оператор Станислав Номероцкий, и многочисленные юные актеры – рязанцы. Фильм рассказывает о вечных человеческих ценностях: доброте, дружбе, взаимопонимании, толерантности. На главную роль пригласили из Москвы Федора Гирусова. Он снялся в 17 художественных фильмах и сериалах, что уже позволяет претендовать на широкую популярность.

– Нелегко получить «звезду» для съемок в кино, – говорит режиссер-постановщик фильма «Вежливый человек» Виктор Новичков. – Это стоит огромных денег. Нам очень повезло, что у Федора Гирусова на момент начала съемок фильма не было агентов, и мы его получили практически бесплатно. Он отозвался на мою просьбу и с удовольствием снимался с детьми в Рязани.

У Виктора Новичкова – два высших режиссерских образования. Он долгое время работал в Москве, снимал сериалы для Первого канала, развлекательно-познавательную программу «Галилео» для телеканала «СТС». Для телеканала «Russia today» Виктор снимал в Рязани фильм о девушках – десантницах «Женский батальон». В Москве Виктор Новичков познакомился со сценаристом Олегом Паршиным, который предложил ему сценарий доброго детского фильма «Вежливый человек».

87-минутный сериал представляет несколько различных историй с участием детей. В массовку можно было бы пригласить обычных школьников, но по сценарию дети должны были играть весьма значимые роли. И тогда возникла идея создать в Рязани детскую киностудию. Не специально под съемки фильма, а долгоиграющий проект. Так и получилось. Провели кастинг. Всех, кого отобрали в детскую школу кино и телевидения «КиноЛаб», задействовали в съмках фильма. На должность директора приглашена Елена Алексеевна Левитина. Виктор Новичков стал в школе художественным руководителем.

– Основной съемочной площадкой стал Рязанский эколого-биологический центр, – рассказывает Виктор Новичков. – Главный герой фильма (актер Федор Гирусов) – десантник. Он вернулся из армии по ранению и устроился в этот центр на работу. В основе фильма показано его общение с детьми, которые занимаются в кружках эколого-биологического центра.

На должность главного оператора приглашен Станислав Номероцкий. В операторском сообществе Станислава Юрьевича считают профессионалом высшей марки, которому в Рязани пока не удалось раскрыть весь свой талант. Он многие годы работал на ГТРК «Ока», и зрители до сих пор помнят его тематические программы, отмеченные наградами всероссийских конкурсов. Потом работал на «9 телеканале». Сейчас он преподает операторское мастерство в школе кино и телевидения «КиноЛаб».

– Работа на съемках с детьми имеет свою специфику, – говорит Станислав Номероцкий. – На площадке у них было рассредоточено внимание из-за повышенной эмоциональности, что не позволяло с первых дублей сконцентрироваться на взаимоотношениях с партнером. Но за тем они и пришли в киношколу, чтобы учиться.

К работе над фильмом были также привлечены журналист ГТРК «Ока» Жанна Алпатова и оператор телекомпании «Край Рязанский» Михаил Панин. Хотелось бы еще о многом написать, ведь кино – это как стихия, захватывает полностью, но все же оставлю зрителю возможность во всем разобраться самому. Итак, премьера фильма «Вежливый человек» пройдет в культурно-досуговом центре «Октябрь» завтра, в четверг, в 13 часов.