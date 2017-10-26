лизинг
04:33 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
124

Наше кино

00:01 / Актуально
Завтра в Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»
Наше кино

В Рязани сняли художественный фильм. Вроде бы ничего удивительного в этом нет, ведь кино в регионе снимают часто. Буквально месяц назад в Касимове завершились съемки художественного фильма «Сто дней свободы», и не было толпы зевак на съемочной площадке, хотя в фильме снимались популярные актеры Александр Михайлов и Владимир Стеклов, а в массовку пригласили местных жителей. С одной стороны, люди давно уже привыкли к работе киношников, ведь в том же Касимове снято уже почти 40 кинолент. А с другой – снимают москвичи, что кажется нам обыденным. Столичные режиссеры, операторы, актеры интерес, конечно, вызывают, но вот если бы наши…

В 2010 году в ходе рабочей поездки в Рязань министр образования РФ Андрей Фурсенко посетил 47-ю рязанскую школу. Министру дети понравились, и он предложил снять добрый фильм о школе с их участием. В то время по телевизору транслировали сериал «Школа», который не ругал только ленивый. А хорошее детское кино было бы кстати. Но дальше благих намерений тогда дело не пошло, а в этом году мечта Андрея Александровича Фурсенко стала явью. В Рязани за лето сняли художественный фильм «Вежливый человек». И режиссер-постановщик Виктор Новичков, и главный оператор Станислав Номероцкий, и многочисленные юные актеры – рязанцы. Фильм рассказывает о вечных человеческих ценностях: доброте, дружбе, взаимопонимании, толерантности. На главную роль пригласили из Москвы Федора Гирусова. Он снялся в 17 художественных фильмах и сериалах, что уже позволяет претендовать на широкую популярность.

– Нелегко получить «звезду» для съемок в кино, – говорит режиссер-постановщик фильма «Вежливый человек» Виктор Новичков. – Это стоит огромных денег. Нам очень повезло, что у Федора Гирусова на момент начала съемок фильма не было агентов, и мы его получили практически бесплатно. Он отозвался на мою просьбу и с удовольствием снимался с детьми в Рязани.

У Виктора Новичкова – два высших режиссерских образования. Он долгое время работал в Москве, снимал сериалы для Первого канала, развлекательно-познавательную программу «Галилео» для телеканала «СТС». Для телеканала «Russia today» Виктор снимал в Рязани фильм о девушках – десантницах «Женский батальон». В Москве Виктор Новичков познакомился со сценаристом Олегом Паршиным, который предложил ему сценарий доброго детского фильма «Вежливый человек».

87-минутный сериал представляет несколько различных историй с участием детей. В массовку можно было бы пригласить обычных школьников, но по сценарию дети должны были играть весьма значимые роли. И тогда возникла идея создать в Рязани детскую киностудию. Не специально под съемки фильма, а долгоиграющий проект. Так и получилось. Провели кастинг. Всех, кого отобрали в детскую школу кино и телевидения «КиноЛаб», задействовали в съмках фильма. На должность директора приглашена Елена Алексеевна Левитина. Виктор Новичков стал в школе художественным руководителем.

– Основной съемочной площадкой стал Рязанский эколого-биологический центр, – рассказывает Виктор Новичков. – Главный герой фильма (актер Федор Гирусов) – десантник. Он вернулся из армии по ранению и устроился в этот центр на работу. В основе фильма показано его общение с детьми, которые занимаются в кружках эколого-биологического центра.

На должность главного оператора приглашен Станислав Номероцкий. В операторском сообществе Станислава Юрьевича считают профессионалом высшей марки, которому в Рязани пока не удалось раскрыть весь свой талант. Он многие годы работал на ГТРК «Ока», и зрители до сих пор помнят его тематические программы, отмеченные наградами всероссийских конкурсов. Потом работал на «9 телеканале». Сейчас он преподает операторское мастерство в школе кино и телевидения «КиноЛаб».

– Работа на съемках с детьми имеет свою специфику, – говорит Станислав Номероцкий. – На площадке у них было рассредоточено внимание из-за повышенной эмоциональности, что не позволяло с первых дублей сконцентрироваться на взаимоотношениях с партнером. Но за тем они и пришли в киношколу, чтобы учиться.

К работе над фильмом были также привлечены журналист ГТРК «Ока» Жанна Алпатова и оператор телекомпании «Край Рязанский» Михаил Панин. Хотелось бы еще о многом написать, ведь кино – это как стихия, захватывает полностью, но все же оставлю зрителю возможность во всем разобраться самому. Итак, премьера фильма «Вежливый человек» пройдет в культурно-досуговом центре «Октябрь» завтра, в четверг, в 13 часов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С 30 октября в Рязани остановки «Сады» временно не будет

Ремонтные работы на рязанских дорогах завершаются

Сегодня в Рязани закрыто движение транспорта по улице Полонского

Прямым путем
Столетний юбилей сегодня празднует военный врач Константин Александрович Хмельницкий
Татьяна Железнова
Лакмусовый санаторий
Михаил Скрипников
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Команда будущего
Рязанская делегация вернулась домой с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Елена Серебрякова
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Будни рязанской аварийки
Они там, где порыв, потоп, извержение. Экстренная служба без мигалок, привилегий и общественного внимания. Они – ремонтники аварийной службы ЖКХ Рязани. Стопроцентное мужество и ни капли гламура
Димитрий Соколов
Из официальных источников
Амбициозные цели – лучшие стимулы
На расширенном заседании правительства региона был представлен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Проект бюджета сформирован
Его обсудили на заседании правительства области, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи
Общество
Юные. Активные. Инициативные
Три школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших учреждений образования РФ по развитию РДШ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Пером – за порядок
Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов – как ресурс борьбы с преступностью
Вячеслав Астафьев
Общество
«Начни с себя!»
По инициативе прокуратуры области в РГУ имени С.А. Есенина проводится студенческий конкурс социальной рекламы
Общество
Журавлиная песня
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги известной рязанской журналистки, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы