Лакмусовый санаторий

Ситуация вокруг самой знаменитой здравницы на территории региона продолжает развиваться. И что радует, в ней принимают участие абсолютно все. И власть, причем все ее ветви, и народ. Простые люди представлены группой инициативных бывших работников санатория «Сосновый бор», которые ходят на заседания арбитражного суда, обращаются в инстанции и всячески радеют за то, чтобы санаторий возродился, потому что коллектив врачей, медсестер и техперсонала, хоть значительно и поредевший за время вынужденного простоя, в целом сохранился и хочет продолжать работу. Так что проявляется гражданская активность, причем не на словах, а на деле, что очень радует.

Власть тоже давно держит санаторную драму в прицеле своего внимания. Прокуратура области уже многое сделала для выплаты долго задерживаемой зарплаты работникам, кроме того, постоянно дается правовая оценка всему, что происходит с имуществом здравницы. В отношении гендиректора санатория возбуждено уголовное дело о задолженности по заработной плате перед 165 работниками. По словам бывших сотрудников санатория, «Сосновый бор», созданный и открытый в середине восьмидесятых, успешно пережил перестройку и сложный период 90-х годов. Но в начале нулевых первый главврач и руководитель санатория скончался. Тогда многое изменилось не в лучшую сторону. Финалом истории стал арест имущества и приостановка деятельности около года назад.

А ведь когда-то сюда, в сердце Мещеры, ехали отдыхать и восстанавливать здоровье со всей страны, даже сборные профессиональных спортсменов именно в нашем санатории предпочитали восстанавливать здоровье.

Закон о правах собственности, в принципе, позволяет нынешнему владельцу санатория сделать с землей и корпусами многое. Но большинство вариантов действий приведет к ликвидации уникального санатория, история которого будет исчерпана тридцатью годами работы. Но этого можно и не допустить. Только совместная работа власти и общества, которая развернулась сейчас, способна решить сложную проблему.

Губернатор Николай Любимов назвал тяжелой и неоднозначной ситуацию с санаторием «Сосновый бор». По его словам, сейчас ожидается решение по обращению исполнительной власти региона в прокуратуру. «Дело надо просто довести до конца, чтобы была возможность оспорить, по нашему мнению, незаконный раздел участков и попытку их продажи как земли под ИЖС. Нам надо просто это тормознуть», – отметил губернатор. Вице-губернатор региона Игорь Греков прорабатывает ситуацию в деталях. На днях на очередном заседании правительства он выразил обеспокоенность распродажей части движимого имущества санатория по странно заниженным ценам. Душевые кабинки, кондиционеры, люстры, кровати, тумбы, зеркала и прочее дорогостоящее имущество выставлено на продажу единым блоком за сумму около 50 тыс. рублей. Игорь Греков обратился к руководству регионального управления службы судебных приставов с просьбой провести тщательную проверку всех выявленных тревожных фактов, многие из которых были вскрыты гражданскими активистами. Совместная работа власти и общества продолжается. И с той и с другой стороны видна твердая решимость сохранить санаторий и снова открыть его, причем действуя строго в рамках закона. Соблюдение формальностей и каждой запятой Гражданского кодекса несколько тормозит ход дела, но другого пути просто нет. Если еще пару месяцев назад исход был неоднозначен, то теперь на горизонте замаячило долгожданное спасение санатория, которое можно расписать пошагово. 20 октября арбитражный суд Рязанской области признал обоснованными требования газовиков, которым санаторий задолжал за поставки голубого топлива, признать санаторий банкротом. Утвержден временный управляющий. Теперь открывается дорога к тому, чтобы официально обанкротившийся санаторий передать в полном составе более эффективному собственнику, который сможет инвестировать в него и превратить в действующую здравницу. Собственно, институт банкротства юрлиц существует именно для этого.

А пока вся ситуация вокруг здравницы, как лакмусовая бумажка, показала, что по-настоящему серьезные проблемы сплачивают власть и общество автоматически, и тогда налицо консолидация усилий и конструктивный диалог.