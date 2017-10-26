«Начни с себя!»

По инициативе прокуратуры области в РГУ имени С.А. Есенина проводится студенческий конкурс социальной рекламы

Конкурс направлен на повышение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества в сфере охраны окружающей среды (тема конкурса «Экология»), а также на формирование нетерпимости по отношению к проявлениям коррупции (тема конкурса «Вместе против коррупции»).

Соорганизаторами конкурса выступают вуз, а также Общественная палата региона и Рязанская областная библиотека им. М. Горького. Конкурс проводится в период с 20 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик.

Лучшие конкурсные работы из каждой номинации будут размещены на сайтах организаторов конкурса, в региональных СМИ.

Более подробная информация об условиях и порядке проведения конкурса содержится в Положении о конкурсе, размещенном на сайте прокуратуры области (http://prokrzn.ru/info/news/po-initsiative-prokuratury-oblasti-v-rgu-imeni-s-a-esenina-provoditsya-studencheskiy-konkurs-sotsial/).