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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Амбициозные цели – лучшие стимулы

00:01 / Из официальных источников
На расширенном заседании правительства региона был представлен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В ходе работы министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина проинформировала об основных параметрах базового прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу.

В 2018 году ожидается рост ВРП на 101,8 процента с последующим ускорением, как и в целом по РФ, до 102,3 процента к 2020 году. К концу 2017 года планируется выйти на рост промышленного производства в размере 101,6 процента. В 2018 году максимальные темпы роста прогнозируются в электронной промышленности, химическом производстве, производстве мебели, транспортных средств и оборудования, кожи.

Доля сельского хозяйства в структуре ВРП составляет почти 10 процентов. Аграрный потенциал позволяет обеспечить внутренний спрос региона на все основные виды продовольствия. В АПК сложилась положительная динамика, рост к 2016 году составляет 7,1 процента.

Строительство занимает в ВРП около 5 процентов. После периода замедления в отрасли предполагается рост на 15 процентов, что связано с оживлением инвестиционной деятельности промышленных предприятий и жилищного строительства.

Более уверенно стал чувствовать себя потребительский рынок, его доля в структуре ВРП составляет порядка 25 процентов. Несмотря на продолжение санкционной политики, развиваются внешнеторговые отношения региона. Рязанская область поддерживает деловые отношения со 102 странами. В 2017 году внешний торговый оборот оценивается с ростом почти на 16 процентов к уровню 2016 года, планируется выйти на докризисный показатель, который составит 1 млрд. 93,4 млн. долларов. К 2020 году он вырастет до 1 млрд. 252 млн. долларов. При этом более высокими темпами будет развиваться экспортная составляющая.

В первом полугодии 2017 года отмечается рост капитальных вложений в экономику региона на 36,4 процента. К концу года предполагается освоить инвестиции общим объемом более 60 млрд. рублей с ростом на 13 процентов. Ожидается ежегодный прирост инвестиций выше общероссийских показателей. Этого можно достичь за счет реализации системных мер по улучшению инвестклимата и создания инвестиционной инфраструктуры. В качестве проектов-локомотивов были названы: создание индустриальных промышленных парков в Рязанском и Пронском районах; создание территорий комплексного развития. Предполагается создание рязанского инновационного научно-технологического центра при участии ведущих вузов региона. Внедрение проектов цифровой экономики станет точкой роста высокотехнологичной промышленности, позволит привлечь в регион инновационные компании, реализующие IT-проекты.

В настоящее время в регионе реализуется 192 инвестиционных проекта на сумму 212 млрд. рублей. В 2017 году подписан ряд новых соглашений, в том числе о строительстве заводов по производству препаратов крови, фармацевтических субстанций, сельхозтехники, комбината по выпуску известняковой муки. Восемь инвестпроектов запланировано к реализации в пос. Лесной Шиловского района, имеющем статус территории опережающего развития. Кроме того, реализация крупных инвестпроектов продолжается в АПК. В числе новых: строительство тепличных комплексов в Рыбновском и Пронском районах, создание свиноводческого комплекса в Скопинском районе, строительство в Рязанском и Сапожковском районах промышленных птичников Окской птицефабрики, строительство крупных животноводческих ферм в Рязанском, Спасском, Александро-Невском и Кораблинском районах.

Комментируя прогноз социально-экономического региона, губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул: «Меня порадовали две позиции. Это увеличение инвестиций в три раза, мы поставили амбициозную цель, хорошо, что продолжается работа по ее достижению. И второе – это внешнеэкономическая деятельность, развитие экспорта. Мы будем ставить перед собой более амбициозные цели и по другим показателям».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
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