лизинг
04:31 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
112

Проект бюджета сформирован

00:01 / Общество
Его обсудили на заседании правительства области, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи

В работе приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, финансово-кредитных организаций, депутаты регионального законодательного собрания, главы муниципальных образований.

Перед началом заседания губернатор Николай Любимов представил исполняющего обязанности министра природопользования региона Сергея Абрамова и вручил ему служебное удостоверение.

Министр финансов региона Марина Наумова представила проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Прогноз составлен с профицитом, что позволит планомерно снижать объем государственного долга. В бюджете предусмотрены необходимые средства на реализацию Майских Указов Президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплат сотрудников бюджетной сферы и исполнения других гарантий, в том числе индексацию коммунальных платежей, адресную социальную поддержку, повышение стипендий учащихся ссузов, поддержку семей с детьми и другие цели.

Николай Любимов отметил, что бюджет сформирован без учета решения о реструктуризации бюджетных кредитов, принятого по инициативе Президента РФ Владимира Путина. «К началу ноября появятся соответствующие документы, и мы сможем воспользоваться этим механизмом. Это позволит инвестировать в нашу экономику. В базовом бюджете учтены расходы на создание индустриальных парков. Кроме того, в 12 раз увеличены ассигнования на поддержку местных инициатив в муниципальных образованиях – до 100 млн. рублей. Люди говорят, что это помогает благоустроить территории, решать животрепещущие проблемы. Главное, что эти инициативы выдвигают сами люди. В этом отношении бюджет грамотно построен», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отдельно остановился на вопросах продолжения финансовой и научной поддержки АПК. По словам Николая Любимова, в регионе планируется создать три крупных научно-исследовательских центра. В ближайшее время ожидается приезд представителей Федерального агентства научных организаций, которые на месте проанализируют потенциальные возможности региона.

Об исполнении поручений главы региона доложила заместитель начальника управления аппарата правительства области Ирина Елистратова. Она отметила, что на контроле стояло 113 поручений. К настоящему времени неисполненных или выполненных с нарушением срока нет. По 18 поручениям срок исполнения перенесен.

В рамках заседания были рассмотрены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, внесены корректировки в программы по развитию здравоохранения и профилактике правонарушений, а также в ряд постановлений, в том числе о дополнительных мерах соцподдержки граждан, о межведомственной комиссии по профилактике и ликвидации особо опасных заболеваний животных, ежегодном конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Начни с себя!»

Журавлиная песня

Рязанцам напоминают: завтра День таможенника Российской Федерации

Амбициозные цели – лучшие стимулы
На расширенном заседании правительства региона был представлен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
По материалам официального сайта Правительства области
Юные. Активные. Инициативные
Три школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших учреждений образования РФ по развитию РДШ
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Команда будущего
Рязанская делегация вернулась домой с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Елена Серебрякова
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Будни рязанской аварийки
Они там, где порыв, потоп, извержение. Экстренная служба без мигалок, привилегий и общественного внимания. Они – ремонтники аварийной службы ЖКХ Рязани. Стопроцентное мужество и ни капли гламура
Димитрий Соколов
Общество
Пером – за порядок
Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов – как ресурс борьбы с преступностью
Вячеслав Астафьев
Дата
Прямым путем
Столетний юбилей сегодня празднует военный врач Константин Александрович Хмельницкий
Татьяна Железнова
Актуально
Наше кино
Завтра в Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Лакмусовый санаторий
Михаил Скрипников
Общество
«Начни с себя!»
По инициативе прокуратуры области в РГУ имени С.А. Есенина проводится студенческий конкурс социальной рекламы
Общество
Журавлиная песня
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги известной рязанской журналистки, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы