Проект бюджета сформирован

Его обсудили на заседании правительства области, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи

В работе приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, финансово-кредитных организаций, депутаты регионального законодательного собрания, главы муниципальных образований.

Перед началом заседания губернатор Николай Любимов представил исполняющего обязанности министра природопользования региона Сергея Абрамова и вручил ему служебное удостоверение.

Министр финансов региона Марина Наумова представила проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Прогноз составлен с профицитом, что позволит планомерно снижать объем государственного долга. В бюджете предусмотрены необходимые средства на реализацию Майских Указов Президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплат сотрудников бюджетной сферы и исполнения других гарантий, в том числе индексацию коммунальных платежей, адресную социальную поддержку, повышение стипендий учащихся ссузов, поддержку семей с детьми и другие цели.

Николай Любимов отметил, что бюджет сформирован без учета решения о реструктуризации бюджетных кредитов, принятого по инициативе Президента РФ Владимира Путина. «К началу ноября появятся соответствующие документы, и мы сможем воспользоваться этим механизмом. Это позволит инвестировать в нашу экономику. В базовом бюджете учтены расходы на создание индустриальных парков. Кроме того, в 12 раз увеличены ассигнования на поддержку местных инициатив в муниципальных образованиях – до 100 млн. рублей. Люди говорят, что это помогает благоустроить территории, решать животрепещущие проблемы. Главное, что эти инициативы выдвигают сами люди. В этом отношении бюджет грамотно построен», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отдельно остановился на вопросах продолжения финансовой и научной поддержки АПК. По словам Николая Любимова, в регионе планируется создать три крупных научно-исследовательских центра. В ближайшее время ожидается приезд представителей Федерального агентства научных организаций, которые на месте проанализируют потенциальные возможности региона.

Об исполнении поручений главы региона доложила заместитель начальника управления аппарата правительства области Ирина Елистратова. Она отметила, что на контроле стояло 113 поручений. К настоящему времени неисполненных или выполненных с нарушением срока нет. По 18 поручениям срок исполнения перенесен.

В рамках заседания были рассмотрены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, внесены корректировки в программы по развитию здравоохранения и профилактике правонарушений, а также в ряд постановлений, в том числе о дополнительных мерах соцподдержки граждан, о межведомственной комиссии по профилактике и ликвидации особо опасных заболеваний животных, ежегодном конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».