Юные. Активные. Инициативные

Три школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших учреждений образования РФ по развитию РДШ

По итогам всероссийского мониторинга Михайловская средняя школа № 1, средняя школа с. Льгово Рязанского района и школа № 44 г. Рязани вошли в Топ-500 лучших учреждений образования страны по развитию Российского движения школьников. Все школы – пилотные площадки по реализации проекта. Образовательные учреждения активно участвовали во всероссийских форумах, мастер-классах, акциях, ученики школ неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является организация современной системы патриотического воспитания. «Регионом в этом направлении проводится значительная работа. Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь Российскому движению школьников и «Юнармии». Эти общественные объединения пользуются большой популярностью в области и привлекают в свои ряды все больше молодежи. Работа по поддержке этих патриотических движений будет продолжаться», – отметил Николай Любимов.