лизинг
04:33 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
162

Юные. Активные. Инициативные

00:01 / Общество
Три школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших учреждений образования РФ по развитию РДШ

По итогам всероссийского мониторинга Михайловская средняя школа № 1, средняя школа с. Льгово Рязанского района и школа № 44 г. Рязани вошли в Топ-500 лучших учреждений образования страны по развитию Российского движения школьников. Все школы – пилотные площадки по реализации проекта. Образовательные учреждения активно участвовали во всероссийских форумах, мастер-классах, акциях, ученики школ неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является организация современной системы патриотического воспитания. «Регионом в этом направлении проводится значительная работа. Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь Российскому движению школьников и «Юнармии». Эти общественные объединения пользуются большой популярностью в области и привлекают в свои ряды все больше молодежи. Работа по поддержке этих патриотических движений будет продолжаться», – отметил Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Проект бюджета сформирован

«Начни с себя!»

Журавлиная песня

Проект бюджета сформирован
Его обсудили на заседании правительства области, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи
Пером – за порядок
Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов – как ресурс борьбы с преступностью
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Команда будущего
Рязанская делегация вернулась домой с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Елена Серебрякова
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Будни рязанской аварийки
Они там, где порыв, потоп, извержение. Экстренная служба без мигалок, привилегий и общественного внимания. Они – ремонтники аварийной службы ЖКХ Рязани. Стопроцентное мужество и ни капли гламура
Димитрий Соколов
Из официальных источников
Амбициозные цели – лучшие стимулы
На расширенном заседании правительства региона был представлен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
По материалам официального сайта Правительства области
Дата
Прямым путем
Столетний юбилей сегодня празднует военный врач Константин Александрович Хмельницкий
Татьяна Железнова
Актуально
Наше кино
Завтра в Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Лакмусовый санаторий
Михаил Скрипников
Общество
«Начни с себя!»
По инициативе прокуратуры области в РГУ имени С.А. Есенина проводится студенческий конкурс социальной рекламы
Общество
Журавлиная песня
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги известной рязанской журналистки, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы