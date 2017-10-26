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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Пером – за порядок

00:01 / Общество
Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов – как ресурс борьбы с преступностью

В январе текущего года УМВД России по Рязанской области объявило для региональных СМИ творческий конкурс «Служба 02». Журналисты прочли на официальном сайте главного правоохранительного ведомства региона положение о конкурсе и принялись за работу. Недавно итоги конкурса подвели, лучших наградили.

В конкурсе приняли участие многие творческие коллективы редакций СМИ Рязанской области. Конкурсная комиссия, которую возглавил заместитель начальника УМВД Василий Акимов, рассмотрела 65 материалов о работе сотрудников следствия, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, дознания, службы тыла, кинологической службы, ГАИ, экспертно-криминалистических подразделений, о ветеранах органов внутренних дел и профессиональных династиях.

В церемонии награждения участвовали временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев, председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор областной газеты «Рязанские ведомости», член Общественного совета при региональном УМВД Галина Зайцева и председатель Общественного совета при УМВД Виктор Дрейлих.

В числе 27 победителей оказалась и газета «Рязанские ведомости». Мы представили на конкурс несколько материалов о работе сотрудников ДПС, участковых-уполномоченных, следователей, дознавателей и даже спортсменов-полицейских, которые участвовали в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Лучшим был признан материал «Накануне юбилея» о работе сотрудников штабных подразделений полиции.

По мнению большинства участников, конкурс позволил вести в течение года системную работу по освещению деятельности правоохранительных органов. Организаторы уверены, что взаимодействие правоохранительных органов со СМИ является важным ресурсом борьбы с преступностью.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
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