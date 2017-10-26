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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Команда будущего

00:01 / Общество
Рязанская делегация вернулась домой с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Команда будущего

Вот и подошло в концу главное грандиозное молодежное событие этого года. Участие в ВФМС приняли 25 тысяч человек (на пять тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран – 188. Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям. Они смогли пообщаться не только друг с другом, но и с всемирно известными политиками, бизнесменами, писателями. На фестивале прошли дни Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.

Рязанскую область представляла многочисленная делегация, в составе которой – лидеры студенческого самоуправления, активисты общественных объединений, молодые ученые, инженеры, врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели, спортсмены, журналисты, представители творческих профессий.

В рамках образовательной и дискуссионной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов представители нашего региона показали собственный опыт профессиональной деятельности, а также инициативы и проекты. Член молодежного правительства Рязанской области Екатерина Дубровина презентовала проект «Родники Рязани», который направлен на сохранение и благоустройство родниковых объектов города. Руководитель Рязанской общественной патриотической организации «Союз призывников России» Анзор Балкаров выступил экспертом на площадке «Молодежные проектные команды 2.0». Кроме того, он презентовал проекты «Союз призывников России» и «Профессиональный резерв».

Председатель совета молодых библиотекарей Рязанской области Дарья Фролова выступила экспертом по проектам в деловой игре на площадке «Библиотека будущего», а председатель военно-патриотического клуба «Поиск» Виктор Луканин принял участие в работе площадки «Воспитание молодежи как отражение общественного развития» и представил сразу несколько инициатив. Проект «Общественная приемная Поискового движения России в Рязанской области» направлен на оказание помощи рязанцам в установлении судеб их родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечении памяти о них. Проект «Мощь и слава русского оружия» подразумевает проведение «Уроков мужества» для рязанских школьников, приуроченных к Дням воинской славы.

– Мне довелось стать участницей фестивального мюзикла, – рассказала рязанка София Орлова. – Я саксофонистка, и всегда мечтала выступить на крупной площадке. И вот чудо: я прошла отбор в этот проект, где на одной сцене собрались творческие люди со всего мира. Это незабываемый опыт и впечатления!

Кроме того, на церемонии закрытия фестиваля на сцене выступила рязанская поэтесса Анна Бобровская, а Рязанский русский народный хор имени Попова представлял ЦФО во время шоу-концерта «Россия». Ярко и интересно был оформлен и стенд нашего региона, где были показаны главные достопримечательности области и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью известных уроженцев рязанского края, интересные исторические факты и события. Губернатор Николай Любимов посетил его и отметил находчивость и нестандартный подход разработчиков проекта.

Рязанскую площадку также осмотрел российский актер театра и кино, выпускник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Илья Малаков. На фестивале он презентовал фильм «Легенда о Коловрате», в котором исполнил главную роль.

Участников фестиваля приветствовал Президент Владимир Путин.

– Знаю, что на фестивале царила необычная энергетика, так же, как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых. Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. А Россия навсегда останется в вашем сердце. Будущее – это вы! – сказал Владимир Владимирович на церемонии закрытия фестиваля.

Как говорили сами представители молодежи, самая высокая ценность фестиваля – это общение, которое ежедневно стирало границы между странами и континентами.

– Общение с коллегами из разных регионов России, из разных стран мира и общение внутри нашей делегации – все это главное, – говорит молодой преподаватель РГУ имени С.А. Есенина Павел Квартников. – Участвовать в фестивале было очень комфортно: он проходил на территории Олимпийского парка, а проживание нашей делегации было организовано на территории горно-лыжного курорта «Роза Хутор». Но, конечно, самое главное, что эти замечательные места, объединяющие в себе горы и море, – наша страна, наша Россия! XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов был наполнен позитивными эмоциями, а в числе его результатов обязательно будут новые реализованные проекты.

Новые знакомства, знания и опыт, полученные на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов, позволят молодым рязанцам продолжить и усовершенствовать работу по выбранным направлениям.

Фото Владимира Барабанова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
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