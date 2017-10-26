лизинг
04:31 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
112

Вести районов

00:01 / Вести районов

КОРАБЛИНО. С начала года по муниципальной подпрограмме «Формирование современной городской среды» в райцентре благоустроено девять дворовых территорий многоквартирных домов. Там заасфальтированы тротуары и проезды, установлены скамейки, урны, налажено электроосвещение.

РЯЖСК. На территории Поплевинского сельского поселения прошла всероссийская осенняя акция «Живи, лес!», в которой приняли участие сотрудники райадминистрации, студенты Ряжского дорожного техникума им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, члены молодежной администрации района. Участники акции очистили от бытового мусора более одного гектара лесного массива. Было собрано около 6 кубометров мусора, в основном пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, одноразовая посуда.

РЫБНОЕ. В физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошел традиционный Кубок Героя России М. Г. Малахова по мини-футболу для детей в возрасте до 10 лет. Победителем турнира стала команда «Сокол». Церемонию награждения проводили рязанец, известный путешественник, Герой Российской Федерации Михаил Малахов и директор ДЮСШ «Звезда» Андрей Климанов. Подводя итоги турнира, Михаил Малахов поблагодарил всех участников за волю к победе, спортивный азарт, хорошую подготовку юных футболистов, пожелав здоровья и спортивных успехов.

УХОЛОВО. На базе Ухоловской средней школы состоялась межмуниципальная социальная акция «Цени свою жизнь». Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Участниками акции стали команды из Путятинского, Сапожковского, Сараевского, Ухоловского, Ряжского и Александро-Невского районов. В ходе акции ребята смогли определить состояние собственного здоровья, поучаствовать в различных танцевальных, творческих, интеллектуальных и познавательных конкурсах. Каждая команда представила тематический творческий номер от муниципального образования.

***

Завершился осенний этап акции, проводимой в рамках мероприятий Года экологии-2017 в Рязанской области «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В нем приняли участие 18 муниципальных образований. При проведении данной акции в регионе собрано 106 868 килограммов макулатуры. На 1-е место вышел Ухоловский район, который собрал 4400 кг макулатуры (общая численность населения 8949 человек). Весной 2017 года проект «Подари дерево.рф» высадит победителям аллею из 30 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, красный дуб, явор) из генофонда главного ботанического сада РАН города Москвы. 

СОКОЛОВКА. Главой администрации Рязанского района Натальей Жуневой подписано распоряжение об открытии лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул. 30 октября на  базе 17 школ откроются оздоровительные лагеря, в которых отдохнут 404 школьника, в том числе 166 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 186 (5473) от 25 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Команда будущего
Рязанская делегация вернулась домой с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Елена Серебрякова
Будни рязанской аварийки
Они там, где порыв, потоп, извержение. Экстренная служба без мигалок, привилегий и общественного внимания. Они – ремонтники аварийной службы ЖКХ Рязани. Стопроцентное мужество и ни ...
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Амбициозные цели – лучшие стимулы
На расширенном заседании правительства региона был представлен прогноз социально-экономического развития области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Проект бюджета сформирован
Его обсудили на заседании правительства области, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи
Общество
Юные. Активные. Инициативные
Три школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших учреждений образования РФ по развитию РДШ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Пером – за порядок
Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов – как ресурс борьбы с преступностью
Вячеслав Астафьев
Дата
Прямым путем
Столетний юбилей сегодня празднует военный врач Константин Александрович Хмельницкий
Татьяна Железнова
Актуально
Наше кино
Завтра в Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Лакмусовый санаторий
Михаил Скрипников
Общество
«Начни с себя!»
По инициативе прокуратуры области в РГУ имени С.А. Есенина проводится студенческий конкурс социальной рекламы
Общество
Журавлиная песня
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги известной рязанской журналистки, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы