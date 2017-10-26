Вести районов

КОРАБЛИНО. С начала года по муниципальной подпрограмме «Формирование современной городской среды» в райцентре благоустроено девять дворовых территорий многоквартирных домов. Там заасфальтированы тротуары и проезды, установлены скамейки, урны, налажено электроосвещение.

РЯЖСК. На территории Поплевинского сельского поселения прошла всероссийская осенняя акция «Живи, лес!», в которой приняли участие сотрудники райадминистрации, студенты Ряжского дорожного техникума им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, члены молодежной администрации района. Участники акции очистили от бытового мусора более одного гектара лесного массива. Было собрано около 6 кубометров мусора, в основном пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, одноразовая посуда.

РЫБНОЕ. В физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошел традиционный Кубок Героя России М. Г. Малахова по мини-футболу для детей в возрасте до 10 лет. Победителем турнира стала команда «Сокол». Церемонию награждения проводили рязанец, известный путешественник, Герой Российской Федерации Михаил Малахов и директор ДЮСШ «Звезда» Андрей Климанов. Подводя итоги турнира, Михаил Малахов поблагодарил всех участников за волю к победе, спортивный азарт, хорошую подготовку юных футболистов, пожелав здоровья и спортивных успехов.

УХОЛОВО. На базе Ухоловской средней школы состоялась межмуниципальная социальная акция «Цени свою жизнь». Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Участниками акции стали команды из Путятинского, Сапожковского, Сараевского, Ухоловского, Ряжского и Александро-Невского районов. В ходе акции ребята смогли определить состояние собственного здоровья, поучаствовать в различных танцевальных, творческих, интеллектуальных и познавательных конкурсах. Каждая команда представила тематический творческий номер от муниципального образования.

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Завершился осенний этап акции, проводимой в рамках мероприятий Года экологии-2017 в Рязанской области «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В нем приняли участие 18 муниципальных образований. При проведении данной акции в регионе собрано 106 868 килограммов макулатуры. На 1-е место вышел Ухоловский район, который собрал 4400 кг макулатуры (общая численность населения 8949 человек). Весной 2017 года проект «Подари дерево.рф» высадит победителям аллею из 30 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, красный дуб, явор) из генофонда главного ботанического сада РАН города Москвы.

СОКОЛОВКА. Главой администрации Рязанского района Натальей Жуневой подписано распоряжение об открытии лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул. 30 октября на базе 17 школ откроются оздоровительные лагеря, в которых отдохнут 404 школьника, в том числе 166 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.