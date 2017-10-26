Будни рязанской аварийки

Они там, где порыв, потоп, извержение. Экстренная служба без мигалок, привилегий и общественного внимания. Они – ремонтники аварийной службы ЖКХ Рязани. Стопроцентное мужество и ни капли гламура

Аварийно-ремонтная служба работает круглосуточно, и ждут ее с таким же нетерпением, как полицию, скорую или пожарных. И хотя ее работников можно смело отнести к разряду спасателей, никаких привилегий при передвижении по городским дорогам им не полагается. Можно застрять в получасовой пробке, а где-то в подвале на другом конце города настоящий потоп.

– Пока мы доберемся со своей базы на Скорбященском проезде до Московского шоссе или Канищева, проходит минут сорок. Представьте, что творится в этом время с людьми, на головы которых хлещет кипяток с верхних этажей. Передвигаемся в общем потоке без маячка и спецсигнала, рассчитывая лишь на мастерство водителя, – говорит мастер бригады Рустам Миракилов.

Бригада в составе мастера, слесаря, электрика и водителя, который тоже участвует в ликвидации аварий, едет по вызову в школу. На стене здания образовался конденсат, и руководство учебного заведения забило тревогу. Мастер быстро оценивает обстановку и успокаивает – протечки, скорее всего, нет. «Запаривало» по подземному трубопроводу от соседнего дома, где на днях устраняли порыв. Заведующий коммунальным хозяйством школы Валерий Катиливец теперь спокоен:

– Сегодня обошлось без протечек, но неполадки порой случаются серьезные, и ребята из аварийной службы никогда не подводят. В трудную минуту на них можно положиться!

Поскольку распоряжений от диспетчера больше нет, возвращаемся на базу. Кроме нашего экипажа на дежурство сегодня заступило еще пять бригад, все в разъездах.

Диспетчеры Светлана Смелякова и Татьяна Бобылева к полудню принимают двадцать шестую заявку. На щитке рядом с ними – гроздья ключей от подвалов и чердаков, которые могут понадобиться бригадирам.

Женщины в своем деле не новички. Знают, как общаться с людьми, чтобы их успокоить. Их задача – записать не только адрес, но и максимально полные сведения о характере аварии.

– Сейчас еще спокойно, – говорит Светлана Смелякова. – Нервотрепка начинается ближе к пяти вечера, когда выясняется, что заявки жильцов, поступившие в ЖЭУ, не исполнены, а управляющие компании заканчивают работу. И все заявки передаются нам. Приезжаем по адресу и выслушиваем возмущения: «Как это так, мы с утра ждем слесаря, а он появляется только к вечеру!» Объясняем, почему возникают эти ситуации. Приятно, когда потом звонят и благодарят за выполненную работу.

За вызов аварийной службы жильцы ремонтникам не платят. Расходы несут управляющие компании, которым перечисляются платежи за содержание жилья. Вот в этот тариф и заложены услуги по ликвидации аварий в любое время суток. В обязанности аварийки входит не только устранение неисправностей, но и возобновление функционирования работы инженерных сетей. Если, конечно, не требуется капитальных работ.

Хлопот добавляют сами жители – закрывают сети дорогой облицовкой, замуровывают ревизионные отверстия в канализационных трубах. Сантехникам приходится действовать вслепую. А в сезон домашних заготовок – другая напасть. Хозяйки сбрасывают в канализацию обрезки овощей, авось, пройдут по трубам. Но не проходят, и в неожиданных местах извергаются фонтаны нечистот.

Муниципальная аварийная служба на рынке ЖКХ давно перестала быть монополистом. Конкуренция заставляет повышать качество услуг и оперативность реагирования. Но замены ей нет и не предвидится. Только аварийщики, например, согласились обслуживать ветхий жилфонд 50-х годов прошлого века, от которого всеми правдами и неправдами открещиваются управляющие компании.

– Аварийно-ремонтная служба живет за счет заработанных средств, и чем лучше мы выполняем свои обязанности, тем больше к нам доверия, – говорит ее директор Валерий Егоров. – Мы вышли на рынок ЖКХ с новыми предложениями. Одно из них – коммунальное обслуживание жилфонда. Не всем ТСЖ выгодно иметь в штате укомплектованную бригаду ремонтников, особенно если квартир на обслуживании немного. Неполадки ведь случаются не каждый день. А наши бригады находятся на круглосуточном дежурстве, и всегда готовы прийти на помощь.

Ближайшая задача – обновление изношенного парка автотранспорта. Многим автомобилям около двадцати лет, и в «аварийку» они поступили после списания со скорой помощи и МЧС.

– Да и невыгодно в городских условиях использовать машины с полным приводом и неэкономичным двигателем, – продолжает Егоров. – Надеемся на содействие города, но и сами работаем над этим вопросом.

Сделать службу более оперативной и сэкономить горючее помогла система ГЛОНАСС. Экипажи работают по принципу такси – по адресу отправляется тот, кто ближе к месту аварии.

Для нашей бригады поступает новая заявка – засор канализации в доме на улице Есенина. Диспетчер сообщает: председатель ТСЖ на связь не выходит. Ориентироваться будем по обстоятельствам.

Вроде бы ехать недалеко, но к карте микрорайона приходится обращаться. Только по ней можно узнать расположение домов, многие из которых остаются безымянными.

– Большая проблема! – соглашается водитель Виталий Русаков. – В адресном хозяйстве Рязани много беспорядка. Дома стоят ненумерованные, без табличек. Ну я, допустим, опытный водитель, город изучил хорошо, а если за рулем новичок и выезд ночью, можно и заблудиться среди хаотичной застройки.

Прибываем на адрес. Слесарь Юрий Савин вместе с помощником, водителем машины Виталием Русаковым, проводят работы на внешнем колодце. Но это не решает всей проблемы. Идем внутрь помещения. Вскоре появляется председатель ТСЖ. По его состоянию видно, что ситуацию он давно не контролирует. Мастер Миракилов тщетно пытается вступить с ним в диалог.

Но нашу видеокамеру «главный по дому» замечает быстро, и пытается оттеснить оператора РВ ТВ, мол, зачем снимаете? Проходящие рядом жильцы дома, наоборот, готовы много чего рассказать о беспорядках в их коммунальном хозяйстве. В магазине на первом этаже два дня канализационные стоки выходят из берегов. Приезду аварийной бригады продавщица безмерно рада. Рядом, покачиваясь на ногах, стоит председатель ТСЖ.

– Вот в таких условиях и работаем, – по ходу дела замечает мастер Рустам Миракилов. – То в подвалах с непрошенными гостями и обитателями сталкиваемся в кромешной тьме, то от бродячих собак отбиваемся. И все-таки стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы люди вздохнули спокойнее.

По словам директора службы, в их коллективе особенно приветствуются порядочность и опыт. Именно такие работники остаются в аварийке в результате естественного отбора. Ведь каждый член ремонтного экипажа должен уметь за считанные минуты разобраться в инженерных сетях здания, локализовать место аварии и найти способы ее устранения. А если будешь ходить вразвалочку, то дополнительная нагрузка ляжет на более добросовестных коллег. С ленивыми и неумелыми в организации расстаются быстро, причем люди уходят сами, понимая, что им здесь не место.

Тем временем из канализационной трубы слесари извлекают… карандаши. Орудовать приходится несколькими тросами.

В арсенале аварийно-ремонтной службы появляются технические новинки. Директор предприятия Валерий Егоров получает сегодня груз – систему видеодиагностики. На конце эластичного троса лампочка и видео-камера, изображение выводится на монитор. Очень напоминает медицинскую гастроскопию, с той лишь разницей, что объектом наблюдения становятся метры трубопроводов внутри зданий. Еще один аппарат, способный составить альтернативу тросам, – «водяная пушка». Жидкость закачивается в трубы под высоким давлением и устраняет засоры. Внедряются в практику и термодатчики, способные видеть протечки через стены.

Бригада Рустама Миракилова продолжает нести дежурство. Впереди еще двадцать часов разъездов по горячим аварийным точкам. В начале отопительного сезона число вызовов иногда доходит до тридцати. Зато встречают их как спасителей. И они делают ту работу, которую, кроме них, выполнить никто не в состоянии.