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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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ХК «Рязань» уступил «Горняку» со счетом 1:5

08:59 / Спорт
ХК «Рязань» уступил «Горняку» со счетом 1:5

По ходу очередного домашнего матча чемпионата ВХЛ против «Горняка» из Учалов наши хоккеисты нанесли 44 броска в створ ворот соперника. Увы, точным оказался лишь один. Гости атаковали куда точнее. В итоге, чувствительное поражение – 1:5.

Первый период получился одним из лучших для «горожан» в нынешнем сезоне. Хозяева много и охотно атаковали, создавали опасные моменты, часто бросали по воротам (23 броска, из которых 15 пришлись в створ). Не хватало главного – жирной завершающей точки. Один раз, правда, шайба побывала в сетке – постаралось четвертое звено «горожан». Но главный арбитр, посмотрев по просьбе соперников видеоповтор, руководствуясь одному ему понятными соображениями, гол отменил. Во всех остальных случаях выше всяких похвал действовал голкипер «Горняка» Игорь Устинский, который стал главным героем этой встречи.

Во втором периоде «Горняк» сумел игровое и территориальное преимущество ХК «Рязань» нивелировать. Учалинцы сами стали частыми гостями у владений Александра Черепенина. Количество рязанских бросков по воротам, правда, от этого не уменьшилось. Как, увы, и качество – большинство шло точно в голкипера «Горняка», хотя и заслуг Устинского в том, что до поры ворота гостей оставались «сухими» никто не умаляет. А его партнеры вновь забросили, поймав «горожан» на контратаке – Дмитрий Носков броском сходу вогнал шайбу в дальнюю «девятку».

0:2 перед заключительным периодом не выглядели для ХК «Рязань» приговором. Но невнятное начало двадцатиминутки привело к третьей шайбе гостей. И многое стало ясно. За пять минут до конца свет в конце тоннеля, правда, зажег было Михаил Милехин. Но тут же случилось удаление в составе хозяев и «Горняк» интригу убил окончательно – 1:4.

До финальной сирены случился еще и гол в пустые ворота «горожан». Вряд ли тренерский штаб хозяев за 50 секунд до конца всерьез рассчитывал спасти игру, скорее, Мисхат Факрутдинов хотел посмотреть как подопечные будут действовать в формате «6х5» в концовке…

Мисхат ФАХРУТДИНОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

- В первом периоде мне игра понравилась, единственный минус – мы не смогли забить гол. Заметно перебросали соперника, нанеся 15 бросков в створ. Соперник нанес 7 бросков, но сумел забить совсем необязательный гол, который несколько надломил нас… Во втором периоде попытались переломить ситуацию, но пропустили контратаку. Допустили ошибки, которые не должны допускать игроки при любом тренере. Это азбука.

Турнирное положение ХК «Рязань» не изменилось – с 15-ю очками делим 23-24-е места с челябинским «Челметом». Любопытно, что именно с «металлургами» «горожане» проводят очередной домашний матч – 26 октября во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 19.00.

Источник: сайт ХК «Рязань»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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