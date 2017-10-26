Рязанцам предлагают высказаться о создании особо охраняемой природной территории «Солотчинский парк»

До 20 ноября рязанцы могут принять участие в общественных обсуждениях результатов экологического обследования территории микрорайона Солотча и Рязанского района с целью создания особо охраняемой природной территории областного значения «Солотчинский парк».

Ознакомиться с материалами и оставить свои предложения и замечания по реализации проекта граждане могут на трех организованных для этих целей площадках: в отделе природопользования и экологии управления благоустройства города (ул. Введенская, д. 107, каб. 405), в представительстве Префектуры Советского района в п. Солотча (ул. Порядок, д. 18), а также в региональном министерстве природопользования (ул. Есенина, д. 9, каб. 51). Площадки работают с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. Обед – с 13.00 до 13.48.

С Постановлением о проведении общественных обсуждений можно ознакомиться здесь.